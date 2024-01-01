Альтернативы - Planorama
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — сервис для автоматизации процесса планограммирования от создания планограмм до управления выкладкой в магазине
Quant Retail
quantretail.com
Quant — облачное решение для управления торговыми площадями, товарными категориями, планограммами, ценниками, автоматическим пополнением и фотодокументацией магазина. В Quant наши клиенты ежегодно рисуют и управляют планами тысяч магазинов и публикуют сотни тысяч планограмм.