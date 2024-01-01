Plai — это рекламный инструмент с искусственным интеллектом, созданный для маркетинговых команд и агентств. Тысячи рекламодателей используют Plai для создания рекламы в Facebook, Google Ads и TikTok из приглашения ChatGPT. Plai автоматически находит вашу целевую аудиторию, генерирует креатив и запускает рекламные кампании как профессионал за считанные секунды, никакого опыта не требуется. Если вам нужно привлечь новых потенциальных клиентов для своего стартапа, продать свой интернет-магазин или развить свой бренд, Plai — ваше суперприложение для маркетинга.

Веб-сайт: plai.io

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