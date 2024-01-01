Pixie — оптимизатор изображений Webflow CMS. Он предназначен для повышения производительности вашего сайта за счет оптимизации скорости изображений без ущерба для качества. Pixie может оптимизировать изображения в вашей галерее изображений Webflow CMS, изображениях CMS, изображениях продуктов электронной коммерции и изображениях, связанных с продуктами электронной коммерции. Pixie позволяет вам выбирать поля изображений, которые вы хотите оптимизировать в своей CMS, подключать свои учетные записи Webflow, а затем при необходимости изменять размер изображений.

Веб-сайт: trypixie.io

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