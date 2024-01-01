Pixelcut — это инструмент онлайн-дизайна, который использует искусственный интеллект, чтобы помочь пользователям легко создавать фотографии продуктов, рекламу и другой визуальный контент для интернет-магазинов. Одной из его основных функций является возможность удалять фон или стирать объекты с изображений, что упрощает создание изображений профессионального качества. Пользователи могут выбирать из тысяч шаблонов, которые помогут превратить зрителей в клиентов. Инструмент также имеет средство масштабирования изображений, которое улучшает качество изображения, и волшебный ластик, позволяющий быстро и легко редактировать фотографии. Виртуальная студия позволяет пользователям создавать в 10 раз больше фотографий товаров без необходимости путешествовать или использовать профессиональное оборудование. Pixelcut предоставляет API для тех, кто хочет использовать эту технологию для улучшения своих продуктов или услуг. В целом, Pixelcut стремится упростить часто сложный и трудоемкий процесс создания фотографий продуктов и рекламы для предприятий электронной коммерции. Инструменты редактирования на базе искусственного интеллекта позволяют пользователю создавать визуально привлекательный контент с минимальными усилиями и без необходимости профессиональных навыков фотографии или оборудования. Это полезный инструмент для тех, кто не имеет опыта дизайна и хочет создавать высококачественные изображения для своего веб-сайта, социальных сетей или интернет-магазина.

Веб-сайт: pixelcut.ai

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