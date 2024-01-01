PixCap

PixCap

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Веб-сайт: pixcap.com

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Pixcap — это веб-платформа для дизайна, предназначенная для брендов, стартапов и креативных агентств любого размера, позволяющая им быстро создавать эффектный 3D-дизайн брендинга. Интеграция 3D-элементов в брендинг, рекламу, презентации продуктов и контент в социальных сетях оказалась значительно более увлекательной, чем традиционные плоские проекты, что привело к повышению заметности бренда и заметному увеличению коэффициента конверсии на 40%. Наша миссия — сделать создание 3D-проектов и видеороликов профессионального уровня доступным и легким для каждого. Просто перетащите нужные 3D-элементы и настройте их в соответствии с эстетикой вашего бренда. С Pixcap вы можете повысить свой бренд за счет: - Большой библиотеки настраиваемых 3D-ресурсов. - Разнообразные наборы макетов для брендинга. Создание реалистичных 3D-моделей с помощью искусственного интеллекта из простого текста или 2D-изображений. - Привлекательная анимация, которая вдохнет жизнь в ваши проекты. Посетите сайт: https://pixcap.com
Категории:
Photography & Graphics
Программное обеспечение для анимации

Веб-сайт: pixcap.com

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