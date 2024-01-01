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Альтернативы - Piwik PRO

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Управление тегами стало проще. Управляйте всеми тегами вашего сайта без редактирования кода. Google Tag Manager предоставляет простые, надежные и легко интегрируемые решения для управления тегами — бесплатно.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и корре...

TheyDo

TheyDo

theydo.io

Цифровой дизайн Мышление для решения проблем, ориентированных на клиента. Преобразуйте свой бизнес, чтобы создавать революционные инновации, используя проверенный метод в большом масштабе.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.

Segment

Segment

segment.com

Segment.Io, Inc. предлагает интерфейсные решения для прикладного программирования. Компания собирает, очищает и контролирует данные клиентов по сегментам, а также предоставляет услуги интеграции, управления и управления аудиторией данных. Segment.Io обслуживает клиентов в штате Калифорния.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Мощная платформа для совместной работы, позволяющая командам собирать, систематизировать и анализировать свои данные. Переходите от идеи к реализации за считанные минуты без кода!

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

Heap

Heap

heap.io

Heap предлагает более разумный способ создания цифровых продуктов. Благодаря комплексному сбору данных и структурированным процессам Heap помогает менеджерам по продуктам понимать своих пользователей, принимать решения на основе данных и создавать восхитительный цифровой опыт.

Woopra

Woopra

woopra.com

Анализируйте и визуализируйте весь путь клиента от первого маркетингового контакта до использования продукта. Подпишитесь на наш бесплатный план сегодня.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает бизнесу понять, как клиенты используют продукты, оценить их состояние здоровья и дает бизнесу средства для управления и автоматизации обслуживания клиентов.

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

Хватит создавать свою админ-панель, у нас есть одна для вас Получение панели администратора не должно занимать много времени. Вместо того, чтобы создавать его, Forest Admin создает панель администратора поверх ваших данных за считанные секунды.

Contlo

Contlo

contlo.com

Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое поможет вам централизовать данные о клиентах, получить четкое представление о состоянии клиентов и масштабировать опыт, который способствует удержанию и росту.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium — американская компания со штаб-квартирой в США, основанная в 2008 году в Сан-Диего, штат Калифорния, которая продает корпоративное управление тегами, центр API, платформу данных клиентов с машинным обучением и продукты для управления данными.

Listrak

Listrak

listrak.com

Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia — компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу, основанная Дрисом Байтартом и Джеем Бэтсоном для предоставления корпоративных продуктов, услуг и технической поддержки для платформы управления веб-контентом с открытым исходным кодом Drupal.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

Totango

Totango

totango.com

Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения эффективности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, ин...

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.

Hightouch

Hightouch

hightouch.io

Ваше хранилище данных — это источник достоверных данных о клиентах. Hightouch синхронизирует эти данные с инструментами, на которые полагаются ваши бизнес-команды.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Plumb5

Plumb5

plumb5.com

Запускайте омниканальные маркетинговые кампании через Интернет, мобильные устройства, электронную почту и SMS. С легкостью используйте push-уведомления и обмен сообщениями в приложениях. Plumb5 — это платформа для взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, которая помогает маркетологам с...

CrowdPower

CrowdPower

crowdpower.io

Создайте простую автоматизацию электронной почты, чтобы привлечь новых пользователей, сократить отток клиентов и поддерживать их заинтересованность с помощью платформы взаимодействия с клиентами №1 для продуктов SaaS.

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez — это секретное оружие, которое онлайн-бизнес использует для немедленного исправления негерметичных воронок продаж и увеличения доходов. Платформа освещает каждый этап пути потребителя на месте и использует машинное обучение для выявления и определения приоритетности скрытых проблем, предост...

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешней ситуации с отслеживанием клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным...

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift помогает брендам предоставлять релевантный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Ее платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реальног...

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech предоставляет цифровым командам четкую информацию о цифровом опыте, которой не мешают выборочные или неполные данные. С Insightech вы получаете все инструменты для составления тщательной маркетинговой отчетности, анализа контента страниц, оптимизации воронки конверсии и изменения платформ...

ShiftX

ShiftX

shiftx.com

Большинство инструментов процесса либо сложны в использовании даже для обученных экспертов, либо представляют собой гибкую путаницу. ShiftX — это удобный инструмент моделирования процессов, в котором может участвовать каждый, не требуя какого-либо обучения.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...

Funnelytics

Funnelytics

funnelytics.io

Инструмент визуального анализа пути клиента, который позволяет отображать ваш путь на доске и накладывать данные, чтобы увидеть, как он работает на самом деле.

Mortar AI

Mortar AI

mortarai.com

Mortar AI — это ваша CDP (платформа клиентских данных) нового поколения, которая очищает, анализирует и объединяет все ваши фрагментированные данные в единую, простую в использовании панель мониторинга в режиме реального времени.

Stape

Stape

stape.io

Настройка отслеживания на стороне сервера может оказаться сложной задачей. Начните прямо сейчас, воспользовавшись нашим комплексным набором услуг.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Традиционные инструменты могут выдать вам список ошибок, но Zipy подскажет, какие из них имеют значение, в режиме реального времени.

Latana

Latana

latana.com

Latana Brand Tracking, основанная на технологии машинного обучения, помогает брендам принимать более эффективные маркетинговые решения, предоставляя масштабируемую информацию об управлении брендом.

MSIGHTS

MSIGHTS

msights.com

Преобразование данных, отчетность и совместная работа, которые повышают эффективность, действия и подотчетность.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с пом...

Bombora

Bombora

bombora.com

Найдите компании, готовые покупать, раньше, чем это сделают ваши конкуренты. Подключайтесь и продавайте, используя самые полные и конфиденциальные данные Intent в отрасли.

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

TAGLAB is a specialized limited liability company that provides effective automation solutions to organization's personnel even without coding skills, helping them to govern their martech data & stack setups. TAGLAB is a marketing technology verification and automation suite that helps users audit ...

Monita

Monita

getmonita.io

Monita — это корпоративная платформа качества данных, упрощающая мониторинг и аудит тегов.

Ixkio

Ixkio

ixkio.com

Полнофункциональная платформа управления тегами NFC для стандартных и аутентификационных тегов NFC. Обеспечивает управление перенаправлением, прямой ответ и параметры API для гибкого и мощного контроля. Планы и возможности управления от десятков до сотен тысяч тегов. Включает поддержку QR-кода для к...

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Полностью доступная платформа цифрового опыта Crownpeak, основанная на искусственном интеллекте, ставит контент и коммерцию на передний план пути покупателя. Благодаря масштабируемому персонализированному контенту, коммерческому поиску на основе искусственного интеллекта, товарам и рекомендациям кли...

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