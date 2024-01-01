Альтернативы - Piwik PRO

Ixkio

ixkio.com

Полнофункциональная платформа управления тегами NFC для стандартных и аутентификационных тегов NFC. Обеспечивает управление перенаправлением, прямой ответ и параметры API для гибкого и мощного контроля. Планы и возможности управления от десятков до сотен тысяч тегов. Включает поддержку QR-кода для к...