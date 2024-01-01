PitchGrade — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь предпринимателям создавать убедительные презентации, которые помогут им обеспечить финансирование. PitchGrade предоставляет обратную связь по запросу, чтобы помочь предпринимателям усовершенствовать свою презентацию, чтобы они могли получить наилучшие результаты от своих усилий по сбору средств. Инструмент анализирует презентацию на предмет ключевых элементов, таких как проблема, которую решает компания, решение, которое она предлагает, целевой рынок, бизнес-модель и команда, стоящая за идеей. PitchGrade также предоставляет советы по структурированию презентации и типу контента, который следует включить, чтобы сделать ее более привлекательной для потенциальных инвесторов. Он также включает примеры успешных презентаций, чтобы предприниматели могли учиться у лучших. PitchGrade — идеальный инструмент для предпринимателей, которым необходимо создать финансируемую презентацию, которая привлечет инвесторов и убедит их инвестировать.

Веб-сайт: pitchgrade.com

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