Альтернативы - Pipl

Onfido

onfido.com

Цифровая идентификация — это просто. Создайте доверие на этапе адаптации и за его пределами с помощью комплексного решения для цифровой идентификации на базе искусственного интеллекта, созданного, чтобы помочь вам узнавать своих клиентов в Интернете. Автоматизация позволяет вам привлекать новых кли...