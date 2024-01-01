Альтернативы - Pipl

ID.me

ID.me

id.me

ID.me упрощает процедуру подтверждения и раскрытия своей личности в Интернете.

Plaid

Plaid

plaid.com

Технологический уровень финансовых услуг

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato — технологическая компания, которая оптимизирует процессы, связанные с KYC и AML, с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта, которые охватывают весь спектр задач по обеспечению соответствия: от регистрации новых клиентов до комплексной базы данных для постоянного мониторинга ...

Onfido

Onfido

onfido.com

Цифровая идентификация — это просто. Создайте доверие на этапе адаптации и за его пределами с помощью комплексного решения для цифровой идентификации на базе искусственного интеллекта, созданного, чтобы помочь вам узнавать своих клиентов в Интернете. Автоматизация позволяет вам привлекать новых кли...

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube — ведущая SaaS-платформа для онлайн-проверки личности, решений AML и KYC. Подтвердите личность своего клиента за считанные секунды. Попробуйте нас сегодня!

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff — это глобальная компания, предоставляющая услуги по проверке личности, основанная и имеющая штаб-квартиру в Таллинне, Эстония. Компания предлагает услуги онлайн-бизнесу по предотвращению попыток мошенничества и обеспечению соблюдения нормативных требований. Предлагая защиту от мошенничества ...

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Единственное решение для борьбы с мошенничеством, эффективность которого превышает 99 % в розничной торговле, финансовых услугах, правоохранительных органах и отраслях с возрастными ограничениями.

Persona

Persona

withpersona.com

Служба онлайн-проверки идентификаторов, помогающая любому бизнесу в любой отрасли собирать, проверять и управлять идентификационными данными пользователей на протяжении всего жизненного цикла клиента.

Trulioo

Trulioo

trulioo.com

Trulioo — лидер в области глобальной проверки личности, обеспечивающий мгновенное онлайн-подтверждение личности более чем 5 миллиардам человек в более чем 195 странах.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачн...

Prembly

Prembly

prembly.com

Инфраструктура безопасности и соответствия требованиям для развивающихся рынков. Нам доверяют сотни цифровых компаний на развивающихся рынках для проверки личности, обнаружения/предотвращения мошенничества и проверки биографических данных; безопасно приобретать, подключать клиентов и выполнять бесп...

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдат...

Everlance

Everlance

everlance.com

Everlance — это тип программного обеспечения для расчета пробега и расходов, которое помогает компаниям сократить расходы на возмещение расходов, сэкономить время и предоставить привлекательные преимущества работы для мобильных сотрудников. Everlance имеет более 3 миллионов пользователей и известен ...

Loqate

Loqate

loqate.com

Улучшите качество данных, записав правильные адреса в Великобритании. Повысьте конверсию и удобство работы пользователей с помощью технологии проверки почтового индекса и геокодирования.

Vouched

Vouched

vouched.id

Vouched — это отмеченная наградами технология искусственного интеллекта и компьютерного зрения, которая обеспечивает сквозную визуальную проверку личности, KYC, KYP и обнаружение мошенничества онлайн в режиме реального времени. Являясь экспертом по более чем 600+ выданным правительством документам, ...

PlanetVerify

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify оптимизирует/автоматизирует повторяющийся процесс сбора личных данных новых клиентов, сотрудников или соискателей работы. Это разумно позволяет пользователю предоставлять все свои данные через собственное устройство, экономя время и деньги. Когда организации часто нанимают сотрудников, ...

Checkboard

Checkboard

checkboard.com

Checkboard — это ваша универсальная платформа обеспечения соответствия требованиям. Компания Checkboard, базирующаяся в Великобритании, предлагает юридическим фирмам, перевозчикам, агентам по недвижимости, арендодателям и застройщикам возможность выполнять наиболее ценные проверки AML, KYC и биометр...

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark — это автоматизированная платформа проверки занятости, которая добавляет простоту, уверенность и скорость процессам найма компаний.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отрасл...

Trust Swiftly

Trust Swiftly

trustswiftly.com

Trust Swiftly позволяет компаниям легко добавлять несколько методов проверки своих клиентов. Для начала работы не требуется кодирование, а расширенные рабочие процессы можно построить за счет интеграции с существующими инструментами мошенничества. Мы помогаем предприятиям адаптивно бороться с мошенн...

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus — это платформа искусственного интеллекта для документов, которая позволяет быстрее и точнее принимать финансовые решения. Компания анализирует документы с точностью более 99 %, независимо от формата и качества, поддерживая сотни типов документов, включая банковские выписки, квитанции о зара...

RemoteDesk

RemoteDesk

remotedesk.com

RemoteDesk — надежный партнер, способный революционизировать способы защиты конфиденциальной информации организаций и обеспечения соответствия требованиям в современной динамичной рабочей среде. Компания специализируется на предоставлении передовых решений, которые используют возможности искусственн...

Evrotrust

Evrotrust

evrotrust.com

Evrotrust — поставщик услуг электронной идентификации и доверия, миссия которого — помочь предприятиям трансформировать свои услуги и развивать устойчивые цифровые каналы. Созданная с целью изменить способ проверки личности в Интернете, мы стремимся предоставить безопасные, эффективные и удобные для...

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy — это глобальная комплексная платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и обеспечения соответствия требованиям, наиболее известная благодаря своей комплексной службе проверки личности. Объединив искусственный интеллект, биометрические технологии и собственную команду экспер...

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Отчеты о репутации потребителей Token of Trust® — это самый простой способ для потребителей подтвердить свою личность предприятиям и другим лицам. Предприятия могут использовать платформу идентификации Token of Trust для проверки потребителей во время регистрации учетной записи, при оформлении заказ...

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Проверка личности Cognito обеспечивает мгновенное соблюдение требований KYC и AML, проверку списков наблюдения и многое другое в глобальном масштабе с помощью всего лишь нескольких строк кода.

GOVX

GOVX

govx.com

Тысячи ведущих брендов используют GOVX ID для мгновенного и безопасного подтверждения права клиентов на получение эксклюзивных скидок на своих сайтах розничной торговли или продажи билетов, одновременно защищая себя от мошеннического использования со стороны неподходящих клиентов. Проверка быстрая, ...

Lightico

Lightico

lightico.com

Сбор документов на базе искусственного интеллекта, электронные подписи, проверка личности и формы для безопасных и совместимых процессов работы с клиентами.

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