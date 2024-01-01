Альтернативы - PIPE17
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — это платформа электронной коммерции, зарегистрированная на бирже NASDAQ, которая предоставляет розничным торговцам программное обеспечение как услугу. Платформа компании включает создание интернет-магазинов, поисковую оптимизацию, хостинг, а также маркетинг и безопасность для малого и ...
Creatio
creatio.com
Creatio (ранее bpm'online) — это программное обеспечение как услуга (SaaS) с низким кодом для управления процессами и CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). По состоянию на 2020 год стек решений Creatio состоял из Studio Creatio (платформа с низким уровнем кода), Sales Creatio (программное ...
DelightChat
delightchat.io
Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью офиц...
ShipBob
shipbob.com
Электронная торговля для интернет-магазинов. ShipBob позволяет предприятиям предлагать двухдневную доставку и управлять запасами, заказами и поставками.
Pepperi
pepperi.com
Пеппери | Единая платформа B2B-коммерции и мобильное приложение для продаж
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Flowspace
flow.space
Flowspace дает брендам возможность ускорить продажи, масштабировать операции и удовлетворить ожидания быстрой и доступной доставки после покупки. Начать.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo предоставляет унифицированные коммерческие решения, на которые вы можете рассчитывать для электронной коммерции B2C и B2B, управления заказами, персонализации и точек продаж.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа систем оптимизации подачи данных и управления подачей товаров №1 позволяет вам размещать свои товары везде, где люди делают покупки в Интернете, включая Google Shopping, Amazon и Facebook.
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
Syncware
syncware.com
Программное обеспечение для автоматизации для синхронизации заказов, поставок и запасов для многоканальных брендов потребительских товаров.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — это платформа электронной коммерции B2B, помогающая производителям, брендам и дистрибьюторам развивать свой оптовый бизнес, обеспечивая беспрепятственный омниканальный опыт покупок как лично, так и онлайн для своих розничных продавцов, дилеров и оптовых клиентов.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Fillgoods
fillgoods.co
Полная система управления магазином который отвечает потребностям интернет-продавцов Создавайте неограниченное количество магазинов Полная инвентаризация продуктов с помощью системы FB Live для создания автоматических заказов. Это делает каждую продажу проще, чем раньше.
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum — это оптовая онлайн-система управления заказами для пищевой промышленности и индустрии напитков. Закажите бесплатную демо-версию, чтобы узнать, как мобильные заказы и платежи могут помочь вашему бизнесу расти.
Quivers
quivers.com
Quivers предлагает решение для совместной коммерции, которое поможет вашему бренду выполнять заказы напрямую, не конкурируя с розничными продавцами.
Omisell
omisell.com
Миссия Omisell — предоставить простой и удобный опыт онлайн-продавцам. Мы предлагаем услуги и решения, которые помогают продавцам управлять заказами по всем офлайн- и онлайн-каналам продаж. Анализ стратегий продаж и автоматизация выполнения заказов становятся значительно проще благодаря системе и да...
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit — это программное решение для электронной коммерции, которое позволяет вам быстро и просто управлять всеми процедурами заказов и выставления счетов на онлайн-рынке и в системах электронной коммерции с единой панели. Инструмент управления продуктами Bicockpit упрощает для пользователей межп...
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder — это многоканальное розничное решение премиум-класса для компаний, которые продают товары на eBay, Amazon, Magento, Shopify и других платформах.
SQQUID
sqquid.com
Многоканальная автоматизация продаж SQQUID помогает ритейлерам увеличивать продажи и сокращать затраты на обработку заказов и доставку в нескольких магазинах и онлайн-каналах.
Twirll
twirll.com
Все бизнес-приложения в одном облачном решении для роста, автоматизации и ведения бизнеса в сфере гостиничного бизнеса, розничной торговли (B2C), оптовой торговли (B2B), производства и услуг.
Accumula
accumula.com
Омниканальная платформа Accumula объединяет онлайн- и офлайн-каналы ритейлеров для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов. Мы интегрируем операции электронной коммерции, внутренних магазинов и бэк-офиса в единую систему, сводя к минимуму переобучение и максимизируя продажи. Розничные прода...
ChannelApe
channelape.com
Программное обеспечение для стратегического управления запасами для торговли Три основных продукта: 1. Insights — информационная панель, отчеты и оповещения, созданные для многоканальных брендов. Точно знайте, что у вас есть, где и почему. Бизнес-аналитика, созданная для коммерции. Отчеты о заказах,...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — это глобальная платформа роста для омниканальных ритейлеров. Осуществите всю свою коммерческую деятельность с помощью единой платформы. Благодаря более чем 100 интеграциям (включая популярные платформы, такие как Amazon, eBay, Shopify и Walmart), Linnworks охватывает все, что вам нужно —...
Shipedge
shipedge.com
Shipedge — это модульное и масштабируемое решение для автоматизации сложных операций электронной коммерции. Shipedge полностью основан на Интернете, и его основными модулями являются системы управления заказами и управления складами для автоматизации операций электронной коммерции. Мы помогаем компа...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего ба...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker — это программное обеспечение для многоканального управления, которое оптимизирует продажи на всех платформах, таких как Amazon, eBay, Etsy, Reverb и Mirakl, а также поддерживает более 1000 других интеграций. - Используя наш расширенный модуль автоматизации, команды могут обрабатывать ...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse — это компания-разработчик программного обеспечения для трансграничной интеграции электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая активно поддерживает предприятия, которые хотят добиться успеха на международной арене электронной коммерции. Он предоставляет широкий спектр ...