Альтернативы - Pinterest

Instapaper

instapaper.com

Instapaper — это служба закладок, которая позволяет сохранять веб-контент, чтобы его можно было «прочитать позже» на другом устройстве, например, на электронном устройстве, смартфоне или планшете. Сервис был основан в 2008 году Марко Арментом и на конец 2011 года насчитывал около 2 миллионов пользов...