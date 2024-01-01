Альтернативы - Pinflux
Pictory
pictory.ai
Мощный искусственный интеллект Pictory позволяет создавать и редактировать видео профессионального качества, используя текст, не требуя технических навыков или загрузки программного обеспечения.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ помогает вам приобрести инструменты и знания, необходимые для быстрого расширения вашей аудитории на YouTube и за его пределами.
Minea
app.minea.com
Minea — лучший инструмент для поиска товаров в электронной коммерции. Minea отслеживает всю рекламу во всех сетях. Реклама в Facebook, размещение продуктов влиятельных лиц, Snapspy, все сети отслеживаются. Перестаньте платить рекламному шпиону 149 евро за одну сеть и откройте для себя Minea.
Ripl
ripl.com
Ripl позволяет малым предприятиям за считанные минуты создавать профессионально выглядящие анимированные видеоролики, коллажи, слайд-шоу и многослойные статические изображения, а также планировать или мгновенно публиковать их в Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и YouTube. И все это с помощью пр...
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! Создавайте и делитесь видео, каруселями и публикациями с одним изображением на языке вашего бренда с помощью искусственного интеллекта.
Bio Link
bio.link
Био-ссылка позволяет вам ссылаться на все ваши страницы — веб-сайты, магазины, блоги, публикации в социальных сетях, видео и т. д. — что облегчает вашей аудитории поиск всего вашего контента. Такие платформы, как Instagram, Twitter и TikTok, допускают только одну ссылку в биографии. С Bio Link ...
Social Champ
socialchamp.io
Инструмент управления социальными сетями для управления цифровым пространством. Управляйте несколькими учетными записями в социальных сетях, создавайте публикации с изображениями или видео, систематизируйте входящие сообщения, повышайте рентабельность инвестиций, отслеживайте аналитику, создавайте ...
Submagic
submagic.co
Улучшите качество своих видео с помощью субтитров на базе искусственного интеллекта 🚀 Легкие подписи с идеальными смайлами и грамотно выделенными ключевыми словами, созданными искусственным интеллектом.
Smash Balloon
smashballoon.com
Полностью настраиваемые плагины каналов социальных сетей для WordPress. Отображайте свои каналы Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Ему доверяют 1,3 миллиона пользователей.
Blog2Social
blog2social.com
Автоматизация социальных сетей для веб-сайтов и блогов WordPress. Автоматически публикуйте, повторно делитесь, перекрестно публикуйте и автоматически планируйте свой контент на различных социальных платформах, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest и многих других. Автоматическ...
HeyLink.me
heylink.me
Бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими компаниями и влиятельными лицами. Максимизируйте эффективность каждой цифровой инициативы. Разработан для мобильных устройств. Результаты волшебные.
Inflact
inflact.com
МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ INSTAGRAM Адаптируйте свой аккаунт Instagram для бизнеса с помощью умных инструментов: создавайте целевую аудиторию, взаимодействуйте с клиентами и планируйте контент. Помогите потенциальным клиентам узнать о ваших продуктах и повысьте лояльность к бренду за 3 шаг...
Collabstr
collabstr.com
Найдите и наймите влиятельных лиц за считанные секунды. Найдите влиятельных лиц в Instagram, TikTok и YouTube, чтобы создать уникальный контент для своего бренда.
Inksprout
inksprout.co
Создавайте привлекательные небольшие социальные видеоролики за считанные секунды из своего блога с подписями на основе искусственного интеллекта.
Connectio
useconnectio.com
Автоматизируйте и оптимизируйте свою рекламу в Facebook.
Dubb
dubb.com
Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers уведомляет создателей контента об интернет-тенденциях в более чем 30 категориях и показывает им, как получить от них прибыль с помощью нашего конструктора вирусных видео. Наши тенденции также можно использовать для бизнес-идей, дропшиппинга, SEO, социальных сетей и многого другого.
LiveReacting
livereacting.com
Запускайте интерактивные прямые трансляции. LiveReacting помогает вам привлечь больше подписчиков и повысить вовлеченность, добавляя в вашу трансляцию заранее записанные видео, игры, обратный отсчет и опросы.
PowerIn
powerin.io
PowerIn — лучший инструмент для повышения вашей активности в LinkedIn за счет автоматического создания комментариев с помощью ChatGPT. Поставьте свое присутствие в Интернете на автопилот
Trendsmap
trendsmap.com
Аналитика Twitter поможет вашему бизнесу: детально анализируйте любую тему в глобальном масштабе или по регионам. Создавайте уникальные визуализации на основе карт, показывающие активность твитов в стране, регионе или мире. Наши мощные инструменты запроса и фильтрации позволяют вам сосредоточиться н...
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull — это программное обеспечение для автоматизации роста Twitter, созданное в 2013 году. Уже более десяти лет оно помогает пользователям расширять свою аудиторию в Twitter, позволяя многим стать влиятельными лицами в своих доменах. Платформа предлагает ряд инструментов, предназначенных для оп...
Hypage
hypage.com
Hy.page позволяет вам продавать по вашей био-ссылке. Благодаря интеграции с Stripe и Paypal вы можете собирать пожертвования фанатов, платные запросы, продавать продукты и подписку на эксклюзивный контент.
Zlappo
zlappo.com
Быстро расширяйте свою аудиторию с помощью самого умного приложения для автоматизации Twitter. Другие планируют твиты. Мы обеспечиваем РЕЗУЛЬТАТ.
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Важный инструмент влиятельного маркетинга для ваших кампаний.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio — стартап, которым владеет и руководит чернокожая женщина. Это один из трех создателей пространства Link-in-Bio и: * является вторым по величине сервисом ссылок в биографии в мире по количеству создателей/пользователей; * включает домены: Lnk.bio, Lnk.at и Ln.ki. * Lnk.Bio — самый популярны...
Curator
curator.io
Самый простой способ бесплатно добавить социальную ленту на свой сайт. Curator — это бесплатный навсегда агрегатор социальных сетей, который помогает вам собирать и отображать контент. Настройте ленту менее чем за 5 минут.
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI создает комментарии для вас, чтобы привлечь потенциальных клиентов в LinkedIn в любом масштабе. Экономьте часы на написании комментариев, чтобы привлечь потенциальных клиентов и добиться более быстрой конверсии с каждой добавленной точкой контакта.
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink — это решение для управления ссылками, которое позволяет пользователю объединять контент/материалы в одну ссылку. Пользователи могут размещать ссылки на социальные сети, создавать медиа-кит или включать любую важную информацию на собственные страницы. Пользователи также могут добавлять знач...
Spikerz
spikerz.com
Spikerz обеспечивает защиту социальных сетей для создателей контента, предприятий и предприятий. Мы в Spikerz считаем, что защита учетных записей в социальных сетях сегодня стала критически важной. К сожалению, количество взломов, банов и потерь аккаунтов продолжает расти, а бизнесу, полностью завис...
Fastory.io
fastory.io
Fastory — передовая компания в области маркетинговых технологий, предоставляющая ведущий пакет Mobile-first Marketing Suite. Готовое решение дает компаниям возможность повысить уровень своих маркетинговых кампаний, давая им возможность творчески увлекать, вовлекать и конвертировать людей, которые ва...
SocialEpoch
socialepoch.io
SocialEpoch — поставщик решений для социальных продаж B2B, призванный помочь предприятиям использовать возможности социальных сетей для увеличения продаж и повышения узнаваемости бренда. Наша команда экспертов глубоко понимает уникальные проблемы и возможности, с которыми B2B-компании сталкиваются в...
SocialAll
socialall.dev
SocialAll — это сервис, который объединяет все текущие API популярных социальных сетей в мире в один унифицированный API, чтобы упростить работу программистам. SocialAll поддерживает все функции социальных сетей (идентификация, друзья, сообщения, публикация, фото/видео). Мы не только экономим значи...
Social Sensei
socialsensei.co
Social Sensei — агентство цифрового маркетинга, которое специализируется на маркетинге влияния в Instagram, стратегиях в социальных сетях, SEO-оптимизации и управлении рекламными кампаниями, чтобы помочь нашим клиентам привлечь больше подписчиков, повысить вовлеченность и увеличить продажи.
SellitPics
getselli.in
SellitPics — это онлайн-программное обеспечение, которое создает автоматические гиперперсонализированные графические сообщения, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить продажи на Facebook, LinkedIn, по электронной почте, а также на ваших целевых страницах. Ключевые особенности SellitPics: * Отп...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio — это ссылка на инструмент создания био для маркетологов в социальных сетях. С помощью Pushbio вы можете демонстрировать свои продукты, последние рекламные акции, сообщения в блогах, видео и профили в социальных сетях в одном месте, что упрощает поиск и взаимодействие вашей аудитории с ваши...
PubExchange
pubexchange.com
PubExchange — это торговая площадка, на которой издатели могут обмениваться трафиком с сайтами, которые они знают и которым доверяют. PubExchange помогает находить сайты для партнерства, чтобы они могли продвигать контент друг друга и обмениваться равным количеством посетителей.
Promolta
promolta.com
Promolta.com — это платформа самообслуживания для распространения видео. Запатентованная технология Promolta распространяет ваши видео в целевых блогах, сайтах, играх, приложениях и социальных сетях.
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps предлагает наиболее эффективный способ ускорить рост вашего канала Twitch. Устраняя сложности, связанные с традиционными ботами для просмотра, это способствует органическому расширению вашего канала. Вот краткий обзор того, как ViewerApps может изменить ваше присутствие на Twitch: * Служ...
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder — это самое мощное программное обеспечение для автоматизации видеомаркетинга и публикации, которое может принести вам бесплатный трафик с нескольких платформ. Синдикация видео — это мощная стратегия, а VideoSeeder — единственная платформа для распространения, имеющая все преимущества и н...
UniLink
unilink.us
UniLink — это решение для деловых и личных аккаунтов Instagram, позволяющее писать более привлекательные подписи, добавлять несколько ссылок и перенаправлять целевую аудиторию. UniLink помогает вам создать целевую страницу, пригодную для покупок, и получать заказы в таблицу Google.
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy — это универсальный аналитический инструментарий TikTok. Это помогает создателям обнаруживать тенденции, анализировать, оптимизировать и создавать свои аккаунты в TikTok и коротких видео.
Social King
socialking.in
Social King была основана по принципу предоставления профессионального маркетинга в социальных сетях по доступной цене для малого бизнеса и владельцев веб-сайтов. Мы обслуживаем по всему миру с 2013 года. Удовлетворенность клиентов — наша самая большая сила. В Social King мы следим за тем, чтобы вся...
Other Perspectives IO
otherperspectives.io
Мы создали продукт, чтобы удовлетворить нашу потребность в поиске вирусного контента у наших конкурентов. Сравнивая и анализируя поведение наших конкурентов в социальных сетях, нам удалось найти рецепт, как стать вирусным и быстро расти в Facebook и Instagram. Используя наш инструмент, мы смогли уве...
LinkedElf.io
linkedelf.io
С алгоритмом LinkedElf.io вы быстро расширяете свою сеть, предоставляя в 5 раз больше возможностей для своего бизнеса.
Socinator
socinator.com
Instagram, Facebook, Twitter, Quora, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Reddit, Tumblr Automation: Социальные сети определенно способны охватить миллионы людей по всему миру. Будучи маркетологом в социальных сетях, разве вам не хотелось бы иметь несколько дополнительных часов в день? Мы точно знаем, что ...
InstaPlug
instaplug.app
Мгновенно привлеките внимание с помощью InstaPlug! Создавайте бесплатные привлекательные виджеты Instagram, фильтруйте свою ленту как по волшебству и превращайте ее в яркую ленту. Быстро, Легко, Надежно!
Hackisitor
hackisitor.com
Hackisitor предлагает решения для повышения вовлеченности аудитории в Твиттере.
GigRev
shop.gigrev.com
С помощью приложения GigRev Direct to Fan вы можете вести прямую трансляцию для своих поклонников, загружать фотографии, эксклюзивное видео и музыку, продавать товары, составлять списки шоу и мероприятий и предоставлять эксклюзивный доступ к билетам в предварительной продаже. И все это, зная, кто на...