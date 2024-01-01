Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pinflux в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Pinflux — это цифровой инструмент, который позволяет вам развивать свой бизнес на Pinterest. Pinflux — растущий источник трафика для электронной коммерции, веб-сайтов, блогов и даже социальных сетей. С развитием Pinterest вы можете использовать Pinflux для поиска контента, автоматизации задач и увеличения трафика.
Особенности Пинтереста:
* Найдите качественные пины и тенденции, чтобы получить бесплатный и неограниченный трафик для таблиц Pinterest.
* Создавайте и продвигайте несколько таблиц для привлечения лучшего и качественного трафика.
* Планируйте пин-коды и публикуйте сообщения автоматически.
* Автоматизированная таблица отслеживания лайков, репостов, подписчиков и создание клуба Pinterest для привлечения большего количества посетителей.
* Отмените подписку на аккаунты, на которые вы не подписаны.
* Быстрая и простая установка без API
* Добавьте больше описаний, ссылок для вызова действий посетителя.
Получите 100% бесплатный органический трафик из малоиспользуемого источника с помощью мощного управления маркетингом Pinterest!
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