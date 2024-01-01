PIMworks

PIMworks

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: pimworks.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PIMworks в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

PIMworks — это комплексное решение для управления информацией о продуктах (PIM), которое помогает централизованно управлять всей информацией и данными о ваших продуктах. Наряду с управлением данными о продуктах интернет-магазины и бренды могут легко управлять цифровыми активами, беспрепятственно передавать точные данные о продуктах по нескольким каналам, оптимизировать контент продуктов в соответствии с рыночными стандартами и оставаться на шаг впереди конкурентов. PIMworks помогает вам создавать индивидуальный контент для продуктов и предлагает различные интеграции, включая Bigcommerce, Magento и Shopify, Amazon и многие другие. Функции обогащения каталога продуктов PIMworks на основе AI-ML помогают повысить точность содержания продуктов. Все команды, создающие каталоги продукции, могут эффективно сотрудничать, создавая рабочие процессы с помощью нашей системы PIM. Общую производительность данных о продуктах можно отслеживать и анализировать с помощью информационных панелей, а компании могут легко и без каких-либо сложностей расширить видимость своего бренда с помощью нашего PIM-решения мирового класса.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для многоканальной розничной торговли

Веб-сайт: pimworks.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PIMworks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Webgility

Webgility

webgility.com

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Channable

Channable

channable.com

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

EasyStore

EasyStore

easystore.co

ChannelGrabber

ChannelGrabber

channelgrabber.com

Sellercloud

Sellercloud

sellercloud.com

Stockpilot

Stockpilot

stockpilot.com

Вам также может понравиться

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Plytix

Plytix

plytix.com

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

Stedger

Stedger

stedger.com

SimplyDepo

SimplyDepo

simplydepo.com

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Evisort

Evisort

evisort.com

Lumavate

Lumavate

lumavate.com

Avada

Avada

avada.io

Learning Management System

Learning Management System

lms.unimelb.edu.au

Sales Layer

Sales Layer

saleslayer.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности