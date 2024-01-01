PIMworks — это комплексное решение для управления информацией о продуктах (PIM), которое помогает централизованно управлять всей информацией и данными о ваших продуктах. Наряду с управлением данными о продуктах интернет-магазины и бренды могут легко управлять цифровыми активами, беспрепятственно передавать точные данные о продуктах по нескольким каналам, оптимизировать контент продуктов в соответствии с рыночными стандартами и оставаться на шаг впереди конкурентов. PIMworks помогает вам создавать индивидуальный контент для продуктов и предлагает различные интеграции, включая Bigcommerce, Magento и Shopify, Amazon и многие другие. Функции обогащения каталога продуктов PIMworks на основе AI-ML помогают повысить точность содержания продуктов. Все команды, создающие каталоги продукции, могут эффективно сотрудничать, создавая рабочие процессы с помощью нашей системы PIM. Общую производительность данных о продуктах можно отслеживать и анализировать с помощью информационных панелей, а компании могут легко и без каких-либо сложностей расширить видимость своего бренда с помощью нашего PIM-решения мирового класса.

Веб-сайт: pimworks.io

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