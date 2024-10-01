Альтернативы - Pillar
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — это платформа навыков разработчиков, которая помогает компаниям оценивать разработчиков программного обеспечения на основе навыков. Более 3000+ клиентов во всех отраслях, в том числе 5 из 8 ведущих коммерческих банков США, полагаются на автоматизированную оценку навыков HackerRank для о...
Metaview
metaview.ai
Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments — самая продвинутая платформа для оценки кодирования на рынке. Благодаря библиотеке вопросов по кодированию, содержащей более 22 000 вопросов, охватывающих более 1000 навыков и более 40 языков программирования, HackerEarth Assessments дает техническим рекрутерам и менеджерам ...
Mettl
mettl.com
Онлайн-оценка стала проще с Mercer | Виртуальные инструменты оценки талантов Mettl. Лучшая компания по удаленной оценке, которая проводит картографирование, управление и привлечение талантов организации и сотрудников — возьмите бесплатную демо-версию сегодня!
Breezy HR
breezy.hr
Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, план...
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
iMocha
imocha.io
iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (ранее CodeFights) — это платформа оценки навыков, управляемая американской компанией BrainFights, Inc., чья миссия — выявлять, развивать и продвигать технические таланты. Компания CodeSignal, основанная в 2014 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, применяет игровую механику, которая пр...
Codility
codility.com
Codility — партнер №1 для мировых предприятий, использующий оценку навыков для создания сильных инженерных команд. Наша платформа технической оценки и проведения собеседований поможет вам принимать обоснованные решения о найме, уменьшить предвзятость, сэкономить время на разработку и создать команду...
Spark Hire
sparkhire.com
Spark Hire — это простая в использовании платформа для видеоинтервью, которую более 6000 клиентов проводят видеоинтервью в более чем 100 странах. С момента запуска в 2012 году Spark Hire стала самой быстрорастущей платформой для проведения видеоинтервью. Организации всех размеров используют Spark Hi...
TestGorilla
testgorilla.com
Вы нанимаете? Знаете ли вы, что лучших кандидатов можно определить с помощью оценки талантов? TestGorilla предоставляет вам лучшие инструменты для оценки навыков соискателей и быстрого принятия правильных решений о найме. Наша библиотека тестов навыков дает вам наилучшую прогностическую ценность и п...
Workable
workable.com
И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...
Interviewer.AI
interviewer.ai
Наша платформа ATS Lite автоматизирует 80 % процесса предварительного отбора с помощью односторонних видеоинтервью на базе искусственного интеллекта. Отбирайте кандидатов более эффективно. Получите скидку 50 % в этом месяце по промокоду INTERVIEW50. Позвольте нам определить ваших лучших кандидатов, ...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...
Hireflix
hireflix.com
Hireflix — самая удобная платформа для односторонних видеоинтервью. Проводите односторонние видеособеседования, не теряя при этом индивидуальности, проверяйте больше кандидатов за меньшее время и быстро оценивайте качества кандидата, выходящие за рамки его резюме. Зарегистрируйтесь сейчас бесплатно ...
Vocal Video
vocalvideo.com
Раньше создание видеоотзывов было непомерно дорогим и требовало много времени. Организациям пришлось иметь дело с самодельным видео, дорогими агентствами или уменьшающейся прибылью от текстовых обзоров. Vocal Video — единственная платформа для видеоотзывов, которая позволяет невероятно легко собират...
Searchie
searchie.io
Searchie — это наиболее гибкое и простое в использовании решение для создания, организации и обмена контентом. Цифровые курсы, сайты членства, коучинг и многое другое!
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует п...
Jobvite
jobvite.com
Jobvite Inc. — корпорация по подбору персонала и разработке программного обеспечения в Индианаполисе, штат Индиана. Jobvite — это программное обеспечение для отслеживания кандидатов и платформа для подбора персонала, которая помогает тысячам компаний находить, нанимать и принимать на работу лучших с...
Willo
willo.video
Сократите расходы и ускорьте процесс найма с помощью любимой платформы для видеособеседований кандидатов. Независимо от того, проводите ли вы собеседование с дюжиной или двумя тысячами кандидатов, Уилло сможет масштабироваться вместе с вами. И во всех планах у вас будет доступ к круглосуточной подде...
RecRight
recright.com
RecRight переносит набор персонала в 21 век с помощью интуитивно понятного и универсального видео-инструмента для набора персонала. Вы можете объявлять об открытых вакансиях, получать заявки и оценивать кандидатов в инструменте подбора персонала. Записанное видеоинтервью дает вам возможность увидеть...
eRecruiter
erecruiter.pl
Эффективный и удобный подбор персонала. eRecruiter — самая популярная платформа управления подбором персонала в Польше, которую ежедневно используют тысячи рекрутеров для поиска заявок на работу, связи с кандидатами и сотрудничества с бизнесом из одного места. Эта система также помогает управлять по...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — это комплексная платформа автоматизации подбора персонала, созданная для решения различных задач подбора персонала. Инструмент объединяет автоматизацию и аналитику на каждом этапе процесса найма. Созданный для найма больших объемов, он оптимизирует процесс масштабирования команд в корот...
ApplicantPro
applicantpro.com
Мы помогаем компаниям лучше нанимать сотрудников! В этой конкурентной и хаотичной среде трудоустройства привлечение и найм лучших людей может оказаться непростой задачей! ApplicantPro предоставляет настраиваемые решения для удовлетворения ваших уникальных потребностей в найме!
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl — это платформа для проверки и оценки талантов, которая помогает рекрутерам и кадровым агентствам за считанные секунды выявлять лучших кандидатов. Ducknowl использует видеоинтервью, проверку резюме, оценку навыков, инструменты искусственного интеллекта и обмена видеосообщениями, чтобы собра...
BarRaiser
barraiser.com
Будьте объективны и принимайте более обоснованные решения о найме с помощью BarRaiser. Запатентованная платформа BarRaiser Hiring Platform позволяет рекрутерам, менеджерам по найму, специалистам по привлечению талантов и руководителям отдела кадров пользоваться преимуществами помощи в режиме реально...