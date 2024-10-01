Альтернативы - Pillar

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — это платформа навыков разработчиков, которая помогает компаниям оценивать разработчиков программного обеспечения на основе навыков. Более 3000+ клиентов во всех отраслях, в том числе 5 из 8 ведущих коммерческих банков США, полагаются на автоматизированную оценку навыков HackerRank для о...

Metaview

Metaview

metaview.ai

Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth Assessments — самая продвинутая платформа для оценки кодирования на рынке. Благодаря библиотеке вопросов по кодированию, содержащей более 22 000 вопросов, охватывающих более 1000 навыков и более 40 языков программирования, HackerEarth Assessments дает техническим рекрутерам и менеджерам ...

Mettl

Mettl

mettl.com

Онлайн-оценка стала проще с Mercer | Виртуальные инструменты оценки талантов Mettl. Лучшая компания по удаленной оценке, которая проводит картографирование, управление и привлечение талантов организации и сотрудников — возьмите бесплатную демо-версию сегодня!

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, план...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal (ранее CodeFights) — это платформа оценки навыков, управляемая американской компанией BrainFights, Inc., чья миссия — выявлять, развивать и продвигать технические таланты. Компания CodeSignal, основанная в 2014 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, применяет игровую механику, которая пр...

Codility

Codility

codility.com

Codility — партнер №1 для мировых предприятий, использующий оценку навыков для создания сильных инженерных команд. Наша платформа технической оценки и проведения собеседований поможет вам принимать обоснованные решения о найме, уменьшить предвзятость, сэкономить время на разработку и создать команду...

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire — это простая в использовании платформа для видеоинтервью, которую более 6000 клиентов проводят видеоинтервью в более чем 100 странах. С момента запуска в 2012 году Spark Hire стала самой быстрорастущей платформой для проведения видеоинтервью. Организации всех размеров используют Spark Hi...

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

Вы нанимаете? Знаете ли вы, что лучших кандидатов можно определить с помощью оценки талантов? TestGorilla предоставляет вам лучшие инструменты для оценки навыков соискателей и быстрого принятия правильных решений о найме. Наша библиотека тестов навыков дает вам наилучшую прогностическую ценность и п...

Workable

Workable

workable.com

И сейчас, и особенно в ближайшие годы каждая компания будет стремиться использовать возможности искусственного интеллекта для повышения производительности и производительности всех функций и отделов. Этот быстрый сдвиг в поведении, вызванный массовым внедрением ИИ, фундаментально изменит ландшафт ре...

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

Наша платформа ATS Lite автоматизирует 80 % процесса предварительного отбора с помощью односторонних видеоинтервью на базе искусственного интеллекта. Отбирайте кандидатов более эффективно. Получите скидку 50 % в этом месяце по промокоду INTERVIEW50. Позвольте нам определить ваших лучших кандидатов, ...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...

Hireflix

Hireflix

hireflix.com

Hireflix — самая удобная платформа для односторонних видеоинтервью. Проводите односторонние видеособеседования, не теряя при этом индивидуальности, проверяйте больше кандидатов за меньшее время и быстро оценивайте качества кандидата, выходящие за рамки его резюме. Зарегистрируйтесь сейчас бесплатно ...

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

Раньше создание видеоотзывов было непомерно дорогим и требовало много времени. Организациям пришлось иметь дело с самодельным видео, дорогими агентствами или уменьшающейся прибылью от текстовых обзоров. Vocal Video — единственная платформа для видеоотзывов, которая позволяет невероятно легко собират...

Searchie

Searchie

searchie.io

Searchie — это наиболее гибкое и простое в использовании решение для создания, организации и обмена контентом. Цифровые курсы, сайты членства, коучинг и многое другое!

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует п...

Jobvite

Jobvite

jobvite.com

Jobvite Inc. — корпорация по подбору персонала и разработке программного обеспечения в Индианаполисе, штат Индиана. Jobvite — это программное обеспечение для отслеживания кандидатов и платформа для подбора персонала, которая помогает тысячам компаний находить, нанимать и принимать на работу лучших с...

Willo

Willo

willo.video

Сократите расходы и ускорьте процесс найма с помощью любимой платформы для видеособеседований кандидатов. Независимо от того, проводите ли вы собеседование с дюжиной или двумя тысячами кандидатов, Уилло сможет масштабироваться вместе с вами. И во всех планах у вас будет доступ к круглосуточной подде...

RecRight

RecRight

recright.com

RecRight переносит набор персонала в 21 век с помощью интуитивно понятного и универсального видео-инструмента для набора персонала. Вы можете объявлять об открытых вакансиях, получать заявки и оценивать кандидатов в инструменте подбора персонала. Записанное видеоинтервью дает вам возможность увидеть...

eRecruiter

eRecruiter

erecruiter.pl

Эффективный и удобный подбор персонала. eRecruiter — самая популярная платформа управления подбором персонала в Польше, которую ежедневно используют тысячи рекрутеров для поиска заявок на работу, связи с кандидатами и сотрудничества с бизнесом из одного места. Эта система также помогает управлять по...

TurboHire

TurboHire

turbohire.co

TurboHire — это комплексная платформа автоматизации подбора персонала, созданная для решения различных задач подбора персонала. Инструмент объединяет автоматизацию и аналитику на каждом этапе процесса найма. Созданный для найма больших объемов, он оптимизирует процесс масштабирования команд в корот...

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

Мы помогаем компаниям лучше нанимать сотрудников! В этой конкурентной и хаотичной среде трудоустройства привлечение и найм лучших людей может оказаться непростой задачей! ApplicantPro предоставляет настраиваемые решения для удовлетворения ваших уникальных потребностей в найме!

Ducknowl

Ducknowl

ducknowl.com

Ducknowl — это платформа для проверки и оценки талантов, которая помогает рекрутерам и кадровым агентствам за считанные секунды выявлять лучших кандидатов. Ducknowl использует видеоинтервью, проверку резюме, оценку навыков, инструменты искусственного интеллекта и обмена видеосообщениями, чтобы собра...

BarRaiser

BarRaiser

barraiser.com

Будьте объективны и принимайте более обоснованные решения о найме с помощью BarRaiser. Запатентованная платформа BarRaiser Hiring Platform позволяет рекрутерам, менеджерам по найму, специалистам по привлечению талантов и руководителям отдела кадров пользоваться преимуществами помощи в режиме реально...

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