Альтернативы - Pigeon
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer — это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссером, Басом Беренсом и Налденом. В октябре 2018 года WeTransfer перезапустила свое приложение под названием «Collect by WeTransfer». В мае 2020 года Ин...
Box
box.com
Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...
Zoho WorkDrive
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд, работающих вместе. Измените совместную работу вашей команды: предоставьте им безопасное общее рабочее пространство, чтобы их идеи могли жить на протяжении всего пути от замысла до реализации. Создавайте, сотрудничайте и обеспечивайте командную работу.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud — это пакет клиент-серверного программного обеспечения для создания и использования файловых хостингов. Nextcloud бесплатен и имеет открытый исходный код, что означает, что любой может установить и использовать его на своих частных серверных устройствах. Приложение Nextcloud функционально...
pCloud
pcloud.com
pCloud — это безопасное облачное хранилище, где вы можете хранить, делиться и работать со всеми своими файлами. Вы можете получить к ним доступ на любом устройстве, где бы вы ни находились! Получите 10 ГБ бесплатно!
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
Zoho Docs
zoho.com
Онлайн-управление файлами для команд и отдельных лиц. Переведите свою команду в безопасное рабочее пространство для совместной работы, где все доступно каждому в режиме реального времени. Создавайте, сотрудничайте и выполняйте работу безопасно.
Koofr
koofr.net
Koofr предлагает безопасное облачное хранилище в ЕС с бесплатным пожизненным пространством для хранения и возможностью подключения нескольких облачных учетных записей (Dropbox, Google Drive, OneDrive) и ваших личных хранилищ. Откройте для себя лучший способ хранения, доступа и обмена фотографиями, в...
Sync
sync.com
Храните, делитесь своими файлами и получайте к ним доступ откуда угодно с помощью Sync.
Starchive
starchive.io
Управление цифровыми активами, созданное креативщиками и для креативщиков. Храните свои файлы в облаке, подключайтесь к метаданным на базе искусственного интеллекта, делитесь большими файлами в мгновение ока.
Copilot
copilot.com
Copilot — современный клиентский портал для сервисного бизнеса Предоставьте клиентам единый сервис с помощью клиентского портала, который оптимизирует обмен сообщениями, платежи, обмен файлами, справочные центры, доступ к настраиваемым приложениям и многое другое.
Tresorit
tresorit.com
Сверхбезопасное облачное хранилище и обмен файлами. Защитите свои личные фотографии и рабочие файлы с помощью сквозного шифрования и швейцарской конфиденциальности. Индивидуальные планы начинаются с 500 ГБ зашифрованного онлайн-хранилища.
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx — индийское приложение для обмена файлами и онлайн-платформа для передачи файлов с облачным хранилищем. Безопасно делитесь файлами в Интернете. Делитесь изображениями, видео, документами, папками или цифровыми активами на любом устройстве.
odrive
odrive.com
Единый доступ ко всему хранилищу, позволяющий синхронизировать, делиться, создавать резервные копии и шифровать файлы на Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP и т. д.
Moxo
moxo.com
Рабочие пространства взаимодействия Moxo используются ведущими компаниями по всему миру для оптимизации миллионов B2B-проектов от регистрации учетных записей до управления учетными записями.
Datto
datto.com
Datto, Inc. — американская компания по кибербезопасности и резервному копированию данных. Основанная в 2007 году в Норуолке, штат Коннектикут, в 2017 году она стала дочерней компанией Vista Equity Partners и объединилась с Autotask Corporation.
DropSend
dropsend.com
Отправляйте большие файлы с помощью DropSend бесплатно. Отправляйте файлы по электронной почте, храните файлы в Интернете, управляйте отправкой и загрузкой и используйте DropSend для своего бизнеса.
CAYA
getcaya.com
Получайте, систематизируйте и редактируйте все документы с помощью CAYA. Более 20 000 клиентов уже используют CAYA в качестве облачного центра обработки документов и для оцифровки своей ежедневной почты.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...
Onehub
onehub.com
Onehub — это веб-приложение, которое предоставляет все необходимое для простого и безопасного обмена бизнес-информацией и файлами с партнерами, клиентами, коллегами и поставщиками.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...
Egnyte
egnyte.com
Используйте одну платформу для защиты, управления и максимизации наиболее ценного и рискованного типа данных — цифрового контента — в любом облаке, на любом устройстве и в любом месте.
Scan123
scan123.com
Scan123 — это быстрый, простой и безопасный способ объединить все ваши бумажные, PDF-файлы и цифровые медиафайлы в систему для групповой работы с возможностью поиска.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche — мировой лидер в области решений для управления корпоративным контентом (ECM), управления документами (DMS) и BPM. Узнайте, что Laserfiche может сделать для вас.
Wimi
wimi-teamwork.com
Программное обеспечение для управления проектами для малого и среднего бизнеса. Онлайн-инструмент для совместной работы · Более 35 000 клиентов · 4,67/5 - 423 отзыва · Приложение №1 для повышения производительности
AlphaSense
alpha-sense.com
РЫНОЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТАЦИЯ И ПОИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА Получите ценную информацию за секунды, а не часы Двигайтесь со скоростью рынка, легко отслеживая компании, темы и отрасли в обширной вселенной контента — индексируемого, доступного для поиска и все в одном месте.
Cloudup
cloudup.com
Делитесь потоками чего угодно — видео, фотографий, музыки, ссылок и файлов — мгновенно и легко с помощью Cloudup.