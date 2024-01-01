Picture it функционирует как художественный редактор на основе искусственного интеллекта, позволяющий пользователям превращать свои мысли в искусство. Он предоставляет платформу, позволяющую проявить творческий подход при создании и повторении произведений искусственного интеллекта. Платформа предлагает множество инструментов и функций, которые расширяют возможности пользователя при создании своих произведений искусства. Одной из них являются модели стабильной диффузии, которые пользователи могут выбирать для создания изображений. Другая функция, «Inpainting», помогает заполнить недостающие или поврежденные области изображения, а «Outpainting» расширяет границы изображения, облегчая создание новых композиций. Инструмент имеет множество преимуществ, таких как Stable Diffusion с настраиваемыми параметрами, генерация под руководством рисования. и возможности перекраски. Он также предоставляет быстрые автоматические предложения и базовые варианты изображений среди своих функций. Пользовательский опыт еще больше улучшается за счет обширных ресурсов, таких как руководства и блоги, а также вдохновляющей галереи искусств искусственного интеллекта. Более того, редактор Picture it имеет открытый исходный код, что способствует вкладу сообщества. Пользователи могут внести свой вклад в то, чтобы со временем сделать редактор более мощным и доступным. Тем, у кого есть инновационные идеи по улучшению создания произведений искусства с помощью ИИ, предлагается принять участие и поделиться своими идеями.

Веб-сайт: pictureit.art

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