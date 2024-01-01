Pics.io — это универсальное программное обеспечение для управления цифровыми активами, помогающее предприятиям управлять своей библиотекой медиа-активов. Pics.io — это централизованный центр для всех ваших медиафайлов, который обеспечивает контролируемый доступ к вашей цифровой информации, автоматизированные маркетинговые рабочие процессы и отслеживание прогресса. Вы можете использовать хранилище Pics.io для своей библиотеки медиаресурсов. Кроме того, вы можете начать управлять цифровыми активами поверх своего облачного хранилища Google Drive или Amazon S3. Какие преимущества вы получите от Pics.io?: • Получите экономичное решение DAM без необходимости перемещать файлы куда угодно и платить дополнительную плату за хранение ваших ресурсов на сторонних серверах. • Сделайте свое неограниченное пространство хранения доступным для поиска с помощью ключевых слов и метаданных. и другие функции. • Решите, какую модель искусственного интеллекта выбрать для автоматической разметки ключевых слов, исходя из эффективности, затрат и ваших потребностей. Создавайте описания ресурсов для своих файлов на основе искусственного интеллекта. • Контролируйте деятельность своей команды в цифровой библиотеке, получайте уведомления об изменениях, внесенных в ваши файлы, оставляйте отзывы и добавляйте комментарии к необходимым ресурсам, отслеживая связанное общение в одном месте. • Контролируйте доступ группы к цифровому контенту, назначайте роли и разрешения команде. Участники • Сделайте свою цифровую библиотеку доступной для клиентов, партнеров и коллег, настроив доступ к вашим ресурсам. • Контролируйте все новые загрузки, изменения метаданных, ключевые слова и все другие изменения, которые вносятся в Pics.io в вашем облачном хранилище.

Веб-сайт: pics.io

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