Pics.io

Pics.io

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: pics.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pics.io в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Pics.io — это универсальное программное обеспечение для управления цифровыми активами, помогающее предприятиям управлять своей библиотекой медиа-активов. Pics.io — это централизованный центр для всех ваших медиафайлов, который обеспечивает контролируемый доступ к вашей цифровой информации, автоматизированные маркетинговые рабочие процессы и отслеживание прогресса. Вы можете использовать хранилище Pics.io для своей библиотеки медиаресурсов. Кроме того, вы можете начать управлять цифровыми активами поверх своего облачного хранилища Google Drive или Amazon S3. Какие преимущества вы получите от Pics.io?: • Получите экономичное решение DAM без необходимости перемещать файлы куда угодно и платить дополнительную плату за хранение ваших ресурсов на сторонних серверах. • Сделайте свое неограниченное пространство хранения доступным для поиска с помощью ключевых слов и метаданных. и другие функции. • Решите, какую модель искусственного интеллекта выбрать для автоматической разметки ключевых слов, исходя из эффективности, затрат и ваших потребностей. Создавайте описания ресурсов для своих файлов на основе искусственного интеллекта. • Контролируйте деятельность своей команды в цифровой библиотеке, получайте уведомления об изменениях, внесенных в ваши файлы, оставляйте отзывы и добавляйте комментарии к необходимым ресурсам, отслеживая связанное общение в одном месте. • Контролируйте доступ группы к цифровому контенту, назначайте роли и разрешения команде. Участники • Сделайте свою цифровую библиотеку доступной для клиентов, партнеров и коллег, настроив доступ к вашим ресурсам. • Контролируйте все новые загрузки, изменения метаданных, ключевые слова и все другие изменения, которые вносятся в Pics.io в вашем облачном хранилище.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления активами бренда

Веб-сайт: pics.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pics.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Frontify

Frontify

frontify.com

CELUM

CELUM

celum.cloud

Brandy

Brandy

brandyhq.com

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Canto

Canto

canto.com

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

Pickit

Pickit

pickit.com

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Вам также может понравиться

Starchive

Starchive

starchive.io

odrive

odrive

odrive.com

Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Shadow Drive

Shadow Drive

shadow.tech

Pickit

Pickit

pickit.com

File ZIPO

File ZIPO

filezipo.io

FEX.NET

FEX.NET

fex.net

Fireblocks

Fireblocks

fireblocks.com

Tigris

Tigris

tigrisdata.com

Cloudflare R2

Cloudflare R2

cloudflare.com

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

DBGallery

DBGallery

dbgallery.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности