Альтернативы - Pickit

Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Платформа управления цифровыми активами №1 для удобства использования на предприятии. Brandfolder помогает маркетологам и креативщикам управлять и распределять все свои ресурсы, а также понимать, как они работают.

Frontify

Frontify

frontify.com

Лучшее в своем классе программное обеспечение для упрощения управления брендом с помощью платформы, которая объединяет все (и всех), что важно для роста вашего бренда.

CELUM

CELUM

celum.cloud

Заставьте контент работать на ваши продукты. CELUM предлагает облачное программное обеспечение, которое помогает маркетинговым командам создавать, управлять и маршрутизировать огромные объемы файлов продуктов.

Brandy

Brandy

brandyhq.com

Перенесите сюда свои активы и начните брендинг. Управляйте несколькими брендами в одном месте! Мгновенно выделитесь перед заинтересованными сторонами, поделившись ссылкой на руководство по стилю с самой мощной платформы управления брендом №1 в мире. Brandy — это служба управления брендом, которая ...

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

Служба Brand Portal и Brand Toolkit №1, обеспечивающая масштабный доступ к вашему контенту по всему миру. Первая платформа, объединившая службы DAM, CMS, распространения контента и передачи файлов на одной платформе. Находите, управляйте и распространяйте свой контент, курируйте и делитесь историей ...

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга

Canto

Canto

canto.com

Преодолейте хаос контента вместе с лидером в области управления цифровыми активами. Узнайте, как Canto может улучшить управление вашими цифровыми активами, упростить рабочий процесс с контентом и повысить производительность вашей команды.

Pics.io

Pics.io

pics.io

Pics.io — это универсальное программное обеспечение для управления цифровыми активами, помогающее предприятиям управлять своей библиотекой медиа-активов. Pics.io — это централизованный центр для всех ваших медиафайлов, который обеспечивает контролируемый доступ к вашей цифровой информации, автоматиз...

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

BrandBay — это мультибрендовая платформа управления цифровыми активами с мгновенным доступом для агентств, маркетологов, дизайнеров и владельцев бизнеса. BrandBay помогает вам организовывать, хранить и получать доступ ко всем изображениям, видео, файлам, ссылкам, шрифтам, цветам, заметкам и многому ...

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

Showcase Workshop превращает ваше устройство iOS, Android или Windows в мощный набор инструментов для продаж, презентаций и обучения. Создавайте потрясающие интерактивные презентации, которые ваши коллеги смогут загружать, представлять и делиться ими прямо со своего устройства. Держите свой контент ...

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