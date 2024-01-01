Pickit стремится стать самой умной и простой платформой DAM на планете, упрощая, как никогда, поиск, хранение, обмен, организацию и оптимизацию цифровых активов. По статистике, 70% цифровых активов используются недостаточно или вообще не используются, что делает создание большей части контента пустой тратой времени. И доллары. Распространенными причинами являются разбросанные файлы, несколько систем хранения и сложные DAM, которые никто не хочет использовать. Pickit решает эту проблему с помощью единого источника достоверной информации для всех ваших визуальных ресурсов, документов, шаблонов и руководств, интегрированных с вашими любимыми приложениями. Pickit Enterprise включает в себя: - Управление медиа-активами - Управление документами - Управление брендом - Управление лицензиями - Панель мониторинга Insights - Создание контента - Мультибрендовое семейство Pickit Family™ - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Внешний обмен и совместная работа - Организационный доступ и единый вход - Пользователь Менеджмент — Медиа-рынки — Pickit Stock™ — Pickit Academy™ — Интеграция Plug & Play — Pickit API DAM smart. ДАМ просто.™

Веб-сайт: pickit.com

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