Pickit

Pickit

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Веб-сайт: pickit.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Pickit стремится стать самой умной и простой платформой DAM на планете, упрощая, как никогда, поиск, хранение, обмен, организацию и оптимизацию цифровых активов. По статистике, 70% цифровых активов используются недостаточно или вообще не используются, что делает создание большей части контента пустой тратой времени. И доллары. Распространенными причинами являются разбросанные файлы, несколько систем хранения и сложные DAM, которые никто не хочет использовать. Pickit решает эту проблему с помощью единого источника достоверной информации для всех ваших визуальных ресурсов, документов, шаблонов и руководств, интегрированных с вашими любимыми приложениями. Pickit Enterprise включает в себя: - Управление медиа-активами - Управление документами - Управление брендом - Управление лицензиями - Панель мониторинга Insights - Создание контента - Мультибрендовое семейство Pickit Family™ - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Внешний обмен и совместная работа - Организационный доступ и единый вход - Пользователь Менеджмент — Медиа-рынки — Pickit Stock™ — Pickit Academy™ — Интеграция Plug & Play — Pickit API DAM smart. ДАМ просто.™
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления активами бренда

Веб-сайт: pickit.com

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Альтернативы

Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

Frontify

Frontify

frontify.com

CELUM

CELUM

celum.cloud

Brandy

Brandy

brandyhq.com

Brandkit

Brandkit

brandkitapp.com

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Canto

Canto

canto.com

Pics.io

Pics.io

pics.io

BrandBay

BrandBay

brandbay.io

Showcase Workshop

Showcase Workshop

showcaseworkshop.com

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Flamel AI

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Lingo

Lingo

lingoapp.com

Narrato

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narrato.io

Pics.io

Pics.io

pics.io

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Pimcore

pimcore.com

Brandfolder

Brandfolder

brandfolder.com

SocialDude

SocialDude

socialdude.ai

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