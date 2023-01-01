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Альтернативы - Pi

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родств...

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспекто...

Poe

Poe

poe.com

Быстрый и полезный чат с искусственным интеллектом.

Claude

Claude

claude.ai

Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Ваш повседневный AI-спутник.

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

Добро пожаловать в CHAT AI, чат-бот с искусственным интеллектом, который использует новейшую технологию обработки естественного языка для интеллектуального и увлекательного общения с вами. Просто введите свое сообщение, и AI CHAT ответит обдуманно и лично. Хотите ли вы написать подробный контент (э...

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing — ваш второй пилот для Интернета на базе искусственного интеллекта

SimSimi

SimSimi

simsimi.com

SimSimi — очаровательный и самый умный чат-бот с искусственным интеллектом. Вы можете разговаривать с SimSimi в любое время и в любом месте, а иногда вы можете научить его говорить то, что вы хотите.

Grok

Grok

twitter.com

Грок — это искусственный интеллект, созданный по образцу «Автостопом по галактике», предназначенный для того, чтобы отвечать практически на все и, что гораздо сложнее, даже подсказывать, какие вопросы задавать! Grok — чат-бот с искусственным интеллектом от X (ранее Twitter).

Le Chat

Le Chat

mistral.ai

Frontier AI in your hands. Open and portable generative AI for devs and businesses.

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