Photoleap, разработанное Lightricks, представляет собой универсальное приложение для редактирования фотографий, предназначенное в первую очередь для использования на iPhone. Этот творческий инструмент предоставляет множество возможностей, включая изменение фона, удаление объектов, создание коллажей и применение различных фильтров и эффектов, а также новые функции, такие как эксклюзивные фильтры AI Aquaman. Кроме того, он также содержит полный набор инструментов AI, охватывающий такие аспекты, как AI Photo Enhancer, AI Headshot Generator, AI Tattoo Generator, AI Image Generator, AI Generator и многие другие. Инструменты редактирования облегчают удаление объектов с фотографий, объединение фотографий, удаление фона из изображений, обрезку изображений, добавление границ к фотографиям и множество других возможностей. Photoleap также обладает функциями анимации фотографий и добавления текста к изображениям. Приложение выделяется своей уникальной функцией преобразования описаний и рисунков в изображения с помощью искусственного интеллекта. Ключевой особенностью является возможность легкого преобразования повествования и возможность добавлять творческий индивидуальный подход к фотографиям с помощью коллекции наклеек, фильтров, эффектов и шрифтов. В Photoleap также включены мощные инструменты редактирования, включая слияние, двойную экспозицию и слои. Кроме того, он предлагает своим пользователям удобство создания и редактирования в одном приложении за счет интеграции возможностей Motionleap в Photoleap.

Веб-сайт: photoleapapp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Photoleap, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.