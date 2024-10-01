Альтернативы - Phonic

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Представление никогда не было менее напряженным и легким! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общать...