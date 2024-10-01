Альтернативы - Phonic

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — это платформа навыков разработчиков, которая помогает компаниям оценивать разработчиков программного обеспечения на основе навыков. Более 3000+ клиентов во всех отраслях, в том числе 5 из 8 ведущих коммерческих банков США, полагаются на автоматизированную оценку навыков HackerRank для о...

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

UserTesting фундаментально меняет способы создания и предоставления цифровых продуктов и опыта, помогая организациям получать ценную информацию от клиентов — от создания до реализации. Созданный на основе первоклассной системы поиска по требованию, клиенты могут получать быструю, высококачественную ...

JotForm

JotForm

jotform.com

Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, — это простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции дизайна, что дела...

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Представление никогда не было менее напряженным и легким! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общать...

Doodle

Doodle

doodle.com

Мировой лидер в области онлайн-планирования, Doodle — это самый мощный способ планировать встречи с клиентами, коллегами и командами. Найдите лучшее время для личных встреч, командных встреч и многого другого с помощью нашего набора удобных инструментов календаря. Узнайте, почему 30 миллионов пользо...

Typeform

Typeform

typeform.com

Typeform — это золотой стандарт безкодовых, тщательно продуманных, удобных для людей форм, викторин, опросов и асинхронных видеорешений. Создайте личный опыт для своих клиентов, создайте индивидуальность бренда и лояльность, а также ускорьте свой рост. Благодаря более чем 120 существующим интеграция...

Metaview

Metaview

metaview.ai

Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth Assessments — самая продвинутая платформа для оценки кодирования на рынке. Благодаря библиотеке вопросов по кодированию, содержащей более 22 000 вопросов, охватывающих более 1000 навыков и более 40 языков программирования, HackerEarth Assessments дает техническим рекрутерам и менеджерам ...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Textline

Textline

textline.com

Сделайте бизнес личным с помощью быстрого, дружелюбного и удобного канала деловых SMS для современных групп поддержки и продаж. Создавайте более прочные отношения с клиентами благодаря двусторонней связи на самой безопасной платформе обмена текстовыми сообщениями для бизнеса. Мы даем возможность тыс...

Mettl

Mettl

mettl.com

Онлайн-оценка стала проще с Mercer | Виртуальные инструменты оценки талантов Mettl. Лучшая компания по удаленной оценке, которая проводит картографирование, управление и привлечение талантов организации и сотрудников — возьмите бесплатную демо-версию сегодня!

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...

Personio

Personio

personio.de

Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Современный и простой комплексный продукт для подбора персонала, который понравится вам и вашей команде. Breezy оптимизирует весь процесс найма; давая вам больше времени для общения с кандидатами за счет автоматизации ручных задач, таких как объявления о вакансиях, реклама на досках объявлений, план...

Visme

Visme

visme.co

Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics CoreXM, используемая более чем 13 000 брендов и 75% компаний из списка Fortune 500, является самой надежной, интеллектуальной и масштабируемой универсальной платформой для управления опытом. Qualtrics CoreXM — это основополагающий исследовательский инструмент для создания, запуска и анализ...

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal (ранее CodeFights) — это платформа оценки навыков, управляемая американской компанией BrainFights, Inc., чья миссия — выявлять, развивать и продвигать технические таланты. Компания CodeSignal, основанная в 2014 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, применяет игровую механику, которая пр...

Tally

Tally

tally.so

Ищете бесплатную альтернативу Typeform? Встречайте Tally, новый тип конструктора форм, который работает как документ и предлагает формы бесплатно и без ограничений. Правильно, никаких ограничений на количество создаваемых вами форм, количество собираемых ответов или количество блоков ввода (типов во...

SurveyMonkey

SurveyMonkey

surveymonkey.com

SurveyMonkey — это ведущее решение для управления опросами и отзывами, позволяющее миллионам пользователей в более чем 300 000 организаций по всему миру собирать отзывы, интерпретировать результаты и выявлять полезные идеи для стимулирования роста и инноваций. Благодаря 20-летнему опыту SurveyMonkey...

Codility

Codility

codility.com

Codility — партнер №1 для мировых предприятий, использующий оценку навыков для создания сильных инженерных команд. Наша платформа технической оценки и проведения собеседований поможет вам принимать обоснованные решения о найме, уменьшить предвзятость, сэкономить время на разработку и создать команду...

Zoho Survey

Zoho Survey

zoho.com

Легко создавайте онлайн-опросы и анкеты бесплатно. Используйте Zoho Survey для сбора данных об удовлетворенности клиентов, отзывах, бизнесе, исследованиях, HR и многом другом.

forms.app

forms.app

forms.app

form.app — это онлайн-приложение для создания форм и средство создания опросов, которое позволяет легко создавать онлайн-формы и опросы. Вы можете создавать формы и опросы за несколько минут, делиться ими на разных платформах и мгновенно получать ответы.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ВЕБ-САЙТА Получите точную и мгновенную информацию о своем веб-сайте.  Статистика веб-сайта, повторы сеансов, тепловые карты, опросы и многое другое. TWIPLA (ранее Visitor Analytics) — это продвинутая, но доступная платформа анализа веб-сайтов, которую установили более 2,5...

Spark Hire

Spark Hire

sparkhire.com

Spark Hire — это простая в использовании платформа для видеоинтервью, которую более 6000 клиентов проводят видеоинтервью в более чем 100 странах. С момента запуска в 2012 году Spark Hire стала самой быстрорастущей платформой для проведения видеоинтервью. Организации всех размеров используют Spark Hi...

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступле...

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