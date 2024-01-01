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Phoenix Hydrogen разрабатывает крупномасштабные и недорогие водородные концентраторы совместно с ведущими энергетическими компаниями. Phoenix Hydrogen создает первый товарный рынок водорода.

Веб-сайт: phoenixhydrogen.com

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