Альтернативы - Phasio

Stigg

stigg.io

Stigg — это простая в реализации, адаптируемая платформа для управления ценообразованием и упаковкой. Мы устраняем лишнюю сложность и посторонние детали, поэтому реализовать любой тарифный план вы сможете всего за пару минут. Мы позаботились обо всех правильных абстракциях и интеграциях, поэтому вам...