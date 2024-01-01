Альтернативы - Petro Outlet
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
Salsify
salsify.com
Платформа CommerceXM от Salsify обеспечивает покупателям тот опыт, который нужен покупателям на каждом этапе пути к покупке, где бы они ни находились на цифровой полке.
Narvar
corp.narvar.com
Выйдите за рамки кнопки «купить». Создавайте лояльных клиентов с помощью удобного отслеживания заказов после покупки, обмена сообщениями и возврата.
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine — это облачное программное решение, которое выводит продажи на новый уровень благодаря персонализации и возможностям онлайн-платежей, которые упрощают завершение продажи. Воспользуйтесь преимуществами наших легко распространяемых, настраиваемых предложений, заказов, счетов-фактур и мног...
ProjectsForce
projectsforce.com
Независимо от того, работаете ли вы с Lowe's, Home Depot, LL Flooring или ведете независимый монтажный бизнес, ProjectsForce поможет вам автоматизировать все ваши сервисные операции. Он специально разработан для интеграции с крупными розничными торговцами и легко настраивается в соответствии с вашим...
Finturf
finturf.com
Finturf работает с предприятиями, которым требуется решение для финансирования POS. Компания предоставляет простую в использовании веб-платформу, которая соединяет покупателей магазинов с широкой сетью кредитования. Компании, не имеющие решения по финансированию, знают, что они теряют продажи, поско...
Delightree
delightree.com
Delightree — это универсальная технологическая платформа для франчайзинга, разработанная специально для развивающихся франчайзинговых компаний, стремящихся к масштабированию без ущерба для обещаний своего бренда, что упрощает процесс открытия и управления точками продаж. Простая в использовании техн...
Candid Wholesale
candidwholesale.com
Candid Wholesale — это интегрированный набор инструментов для оптовых покупателей и продавцов, призванный сделать B2B-продажи максимально удобными для пользователей без ущерба для мощности и гибкости.
Auror
auror.co
Платформа для ритейлеров ориентирована на повышение безопасности, производительности и прибыльности. Auror используется ведущими группами по предотвращению потерь в тысячах магазинов.
Fixably
fixably.com
Fixable — это облачное программное обеспечение для управления услугами, которое помогает автоматизировать процессы ремонта. Мы автоматизируем 80 % рабочего процесса ремонта, чтобы вы могли сократить время выполнения работ, улучшить качество обслуживания и повысить уровень удовлетворенности клиентов....
PayRange
payrange.com
С помощью PayRange вы можете сделать каждую точку взаимодействия с потребителем незабываемой. Прием мобильных платежей — это только начало. Сервис на основе приложений открывает новые возможности для оптимизации операций, увеличения продаж и повышения лояльности потребителей.
EQL
eql.com
EQL — это комплексное коммерческое решение, которое помогает брендам создавать незабываемые впечатления от запуска своих востребованных продуктов, одновременно предоставляя поклонникам более легкий доступ к продуктам, которые им нравятся. Слишком долго технологии электронной коммерции не могли удовл...
Zippin
getzippin.com
Компания Zippin разработала новое поколение технологии без касс, позволяющей ритейлерам быстро совершать покупки в своих магазинах без каких-либо затруднений. Запатентованный подход Zippin использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологию объединения датчиков для создания наилучшег...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx — это программная платформа с вспомогательными услугами для брендов, позволяющая им привлекать своих независимых ритейлеров к цифровому маркетингу, соответствующему бренду, что позволяет добиться лучших результатов в бизнесе за счет охвата нужных потребителей через надежный канал местных р...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug — это платформа управления стимулированием продаж сотрудников для специализированных розничных сетей, ресторанов и брендов потребительских товаров. SparkPlug напрямую интегрируется с POS-системами обычных предприятий, чтобы автоматизировать практически каждый аспект реализации и масштабиро...