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PerthNow, последние новости и истории Западной Австралии, включая бизнес, спорт, развлечения, международные новости и многое другое. Его миссия - предоставлять актуальные местные, национальные и международные новости, новости спорта, бизнеса и развлечений для жителей Западной Австралии.

Веб-сайт: perthnow.com.au

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