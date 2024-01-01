Альтернативы - Personaliz.ai

Loom

Loom

loom.com

Записывайте и делитесь видеосообщениями вашего экрана, камеры или того и другого. Быстрее, чем набирать электронное письмо или встречаться вживую. Бесплатное использование на Mac, Windows, Chrome, iOS и Android.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.

Zight

Zight

zight.com

Программное обеспечение для записи экрана CloudApp для Mac и ПК. Записывайте видео, веб-камеру, GIF-файлы, делайте снимки экрана и мгновенно делитесь ими в облаке.

Rephrase.ai

Rephrase.ai

rephrase.ai

Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные мину...

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa — это фото- и видеохостинг, предлагающий различные варианты дизайна для слайд-шоу, фотогалерей, видеоплееров, решений для частного видеохостинга и многого другого.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Ведущая в категории платформа для обмена видеосообщениями, которую предпочитают команды, работающие с клиентами.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.

Allego

Allego

allego.com

Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.

Sendspark

Sendspark

sendspark.com

Подключайтесь к клиентам с помощью видео. Увеличивайте вовлеченность. Стройте человеческие отношения. Увеличьте конверсию электронной почты.

Gan AI

Gan AI

gan.ai

Компании используют Myna для создания персонализированных видео и делятся ими с пользователями в любой точке взаимодействия, через специальную целевую страницу или веб-перехватчики.

OneMob

OneMob

onemob.com

Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...

BombBomb

BombBomb

bombbomb.com

Получите лучшие результаты быстро и легко, добавляя видео в любое электронное письмо.

Tolstoy

Tolstoy

gotolstoy.com

Начните общаться с клиентами лицом к лицу.

Dubb

Dubb

dubb.com

Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя

Quickpage

Quickpage

quickpage.io

Quickpage — это инструмент для отслеживания продаж, который увеличивает вовлеченность на 200 %. Видео-электронная почта и текстовые сообщения — это будущее продаж.

Covideo

Covideo

covideo.com

Записывайте, отправляйте и отслеживайте видеоэлектронные письма и текстовые сообщения за считанные минуты. Избавьтесь от шума с помощью Covideo — простого решения, созданного для более эффективного охвата.

StoryXpress

StoryXpress

storyxpress.co

StoryXpress — это облачная видеоплатформа для бизнеса. Создание видео, персонализация, хостинг и аналитика в любом масштабе для стимулирования маркетинга и продаж.

Weet

Weet

weet.co

Интерактивные обучающие видеоролики — это просто Weet — это самый быстрый и простой способ создания интерактивных обучающих видеороликов, видеороликов с рабочими инструкциями, демонстрационных видеороликов и многого другого...

vidREACH

vidREACH

vidreach.io

vidREACH позволяет вам использовать передовые технологии и видеоплатформу для улучшения многих аспектов вашего бизнеса.

Magnfi

Magnfi

magnfi.com

Magnfi — это универсальный инструмент видеомаркетинга, который собирает и создает видеоотзывы простым, быстрым и экономичным способом.

Screenweave

Screenweave

screenweave.com

Screenweave — это новаторская цифровая коммуникационная платформа, предназначенная для повышения эффективности и результативности командного взаимодействия в любой рабочей среде. Независимо от того, работает ли ваша команда полностью удаленно, в офисе или использует гибридную модель, Screenweave обе...

RepliQ

RepliQ

repliq.co

RepliQ — это инструмент для создания видео, который позволяет вам автоматически создавать тысячи персонализированных видеороликов с профилем ваших потенциальных клиентов в социальных сетях или на любом веб-сайте в качестве фона вашего видео только из одного шаблона, чтобы повысить конверсию и сэконо...

Motionlab

Motionlab

motionlab.io

Платформа Motionlab — это передовая технология для агентств и брендов, позволяющая создавать персонализированную видеосвязь. Motionlab превращает ваши электронные письма, MMS и сообщения в приложениях на стероидах. Благодаря различным возможностям распространения персонализированных видеороликов вы ...

MailVideo

MailVideo

mailvideo.com

Самая большая проблема специалистов по продажам — донести свою информацию. Конкуренция за место в календаре покупателя никогда не была такой высокой. Покупатели хотят узнавать о предложениях продавцов в удобное для них время, но быть услышанными и понятыми по электронной почте сложно. MailVideo помо...

Interactly.video

Interactly.video

interactly.video

Interactly.video — это первая в своем роде интерактивная и персонализированная платформа для создания видео без программирования, которая приносит огромную пользу бизнесу, используя интерактивные видео во всех возможных формах, будь то на веб-сайте, в электронной почте, в службе поддержки, онбординг...

SalesMail

SalesMail

salesmail.com

Приложение SalesMail — это самый простой способ отправлять персонализированные видео по электронной почте, в виде текстовых сообщений и через CRM. Профессионалы в сфере ухода за пожилыми людьми, многоквартирных домов, недвижимости и продаж технологий доверяют SalesMail, чтобы помочь им превзойти кон...

Vaam

Vaam

vaam.io

Обмен видеосообщениями для продаж Заключайте больше сделок и заказывайте больше встреч быстрыми и персонализированными способами. Выделитесь в почтовом ящике вашего потенциального клиента, добавив видео в свое электронное письмо. Ускорьте заключение сделок, сопровождая встречи персонализированным ви...

Bonjoro

Bonjoro

bonjoro.com

Bonjoro позволяет отправлять персональные видео новым потенциальным клиентам и клиентам, чтобы выделиться, завоевать доверие и увеличить продажи. Bonjoro подключается к вашим существующим инструментам CRM или маркетинга по электронной почте, чтобы вы могли отправлять быстрые и привлекательные видеор...

Shootsta

Shootsta

shootsta.com

Одна платформа для всех ваших потребностей в создании видео. Измените способ общения с помощью видео. Создавайте качественный контент в любом масштабе с минимальными затратами с помощью набора приложений и сервисов Shootsta. Посетите Shootsta.com Качественный видеоконтент в любом масштабе Создавайте...

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