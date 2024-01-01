Personaliz.ai

Personaliz.ai

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Веб-сайт: personaliz.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Personaliz.ai позволяет отделу продаж отправлять высоко персонализированные видеосообщения по вашей электронной почте, в кампаниях LinkedIn, Whatsapp или Instagram, что приводит к увеличению CTR до 300 %, укреплению доверия посредством гуманного общения, а также обучению и квалификации потенциальных клиентов в масштабе.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видео электронной почты

Веб-сайт: personaliz.ai

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