Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

PerfOps — это глобальный сервис, который предлагает простой способ измерения и мониторинга производительности провайдера, а также реализации Multi-CDN и Multi-Cloud на основе данных RUM.

Веб-сайт: perfops.net

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