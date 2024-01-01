Perfecto от Perforce — это платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений, пользующаяся наибольшим доверием в отрасли. Стратегии лоскутного тестирования ушли в прошлое, поскольку с Perfecto пользователи получают возможность беспрепятственного и комплексного тестирования из любой точки мира. Используйте облако корпоративного уровня для тестирования на реальных устройствах, виртуальных устройствах или их комбинации — в зависимости от того, что лучше всего соответствует вашим потребностям. Обнаружение ошибок происходит быстрее, чем когда-либо, и позволяет пользователям обнаруживать и исправлять их гораздо раньше. Надежные функции интеллектуальных отчетов Perfecto помогают быстро выявлять проблемы посредством анализа неудачных тестов и фильтрации ложноотрицательных результатов. Автоматизируйте тестирование с помощью CI и синхронизируйте все ваши отчеты в одном месте. Быстро устраняйте дефекты с помощью самых полных в отрасли средств тестирования. Виртуализация сети и моделирование пользователей позволяют проводить тестирование так же, как ваши пользователи, и снижают вероятность возникновения дефектов. Расширьте охват тестирования и полностью интегрируйтесь со всей вашей цепочкой инструментов. Непрерывное тестирование никогда не было более достижимым благодаря непревзойденным расширенным возможностям Perfecto, включая BDD и автоматизацию без использования кода, параллельное выполнение тестов и возможности пакетной обработки, открытую интеграцию с ведущими инструментами DevOps и платформами автоматизации, информационные панели CI, тепловые карты, обширную коллекцию артефактов и возможности машинного обучения. тестовая аналитика. Измените свою стратегию тестирования и узнайте, почему более половины компаний из списка Fortune 500 доверяют Perfecto как своему партнеру по тестированию. Время безотказной работы 99,9 % означает лучшее тестирование, экономию времени и денег и получение превосходного приложения в качестве конечного результата. Чтобы получить дополнительную информацию или начать 14-дневную бесплатную пробную версию, посетите www.perfecto.io.

Веб-сайт: perfecto.io

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