Perceptif Insights — это программный инструмент на базе искусственного интеллекта, который предоставляет бизнесу аналитическую информацию о процессах в режиме реального времени. Этот инструмент призван помочь компаниям достичь операционного совершенства путем моделирования и оптимизации пользовательского опыта и определения приоритетов для автоматизации. Perceptif Insights использует технологии, основанные на данных, для обнаружения основных бизнес-процессов и выявления проблем, связанных с клиентами, предложением, спросом и эксплуатацией. Платформа предоставляет пользователям готовые шаблоны, включающие лучшие практики улучшения процессов, что позволяет предприятиям быстро начать работу и включать индивидуальные решения в свой рабочий процесс. Получая основанную на фактах информацию об операциях с высокой точностью, Perceptif Insights позволяет предприятиям расставлять приоритеты и вносить изменения, которые приводят к улучшению бизнес-результатов, повышению удовлетворенности клиентов и соблюдению требований. Автоматическое обнаружение процессов этого инструмента устраняет необходимость ручного картографирования в Visio или PowerPoint и позволяет компаниям находить разницу между их фактическими процессами и тем, что, по их мнению, происходит, что может привести к значительной ценности для бизнеса. Perceptif Insights пользуется доверием клиентов, отраслевых аналитиков и партнеров и предоставляет отраслевые и функциональные решения, которые помогают компаниям сравнивать свои результаты с конкурентами.

Веб-сайт: perceptif.ai

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