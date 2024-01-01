Альтернативы - Penpot

Boxy SVG

boxy-svg.com

Boxy SVG — редактор векторной графики для создания иллюстраций, а также логотипов, иконок и других элементов графического дизайна. В первую очередь он ориентирован на редактирование рисунков в формате файлов SVG. Программа доступна как веб-приложение, так и настольное приложение для операционных сис...