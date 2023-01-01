Penpot — это первая платформа для проектирования и прототипирования с открытым исходным кодом, предназначенная для междоменных команд. Независимый от операционных систем Penpot основан на веб-технологиях и работает с открытыми веб-стандартами (SVG). Для всех и при поддержке сообщества.

Веб-сайт: penpot.app

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