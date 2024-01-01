Pelcro

Pelcro

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Веб-сайт: get.pelcro.com

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Pelcro — это универсальная платформа управления подписками и членством. Комплексная платформа самообслуживания, не требующая кода, но имеющая все инструменты разработки, обеспечивающие максимальную гибкость. Основные функции Pelcro: - Легко создавайте подписки и продукты электронной коммерции в одном месте. - Легко создавайте лимитированные платные доступы и выбирайте, какой контент или функции должны оставаться за платным доступом. - Используйте расширенный таргетинг для персонализации языка и валюты в зависимости от местоположения вашего пользователя. - Создавайте и настройте пользовательский интерфейс на основе вашего бренда. - Быстрое оформление заказов с помощью Google Pay, Apple Pay и PayPal. - Управляйте пользователями из CRM или позволяйте им вносить изменения с помощью панели самообслуживания. - Настраивайте и автоматизируйте процесс оплаты и модели ценообразования. и поток пользователей в зависимости от ваших предпочтений. Экспорт аналитических отчетов, включая валовой доход, новые подписки. Мы предлагаем круглосуточную техническую поддержку. Посетите Pelcro.com, чтобы запросить демо-версию, или запросите 14-дневную БЕСПЛАТНУЮ пробную версию.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления подписками

Веб-сайт: get.pelcro.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pelcro, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Younium

Younium

younium.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Paddle

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