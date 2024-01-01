Pelcro — это универсальная платформа управления подписками и членством. Комплексная платформа самообслуживания, не требующая кода, но имеющая все инструменты разработки, обеспечивающие максимальную гибкость. Основные функции Pelcro: - Легко создавайте подписки и продукты электронной коммерции в одном месте. - Легко создавайте лимитированные платные доступы и выбирайте, какой контент или функции должны оставаться за платным доступом. - Используйте расширенный таргетинг для персонализации языка и валюты в зависимости от местоположения вашего пользователя. - Создавайте и настройте пользовательский интерфейс на основе вашего бренда. - Быстрое оформление заказов с помощью Google Pay, Apple Pay и PayPal. - Управляйте пользователями из CRM или позволяйте им вносить изменения с помощью панели самообслуживания. - Настраивайте и автоматизируйте процесс оплаты и модели ценообразования. и поток пользователей в зависимости от ваших предпочтений. Экспорт аналитических отчетов, включая валовой доход, новые подписки. Мы предлагаем круглосуточную техническую поддержку. Посетите Pelcro.com, чтобы запросить демо-версию, или запросите 14-дневную БЕСПЛАТНУЮ пробную версию.

Веб-сайт: get.pelcro.com

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