Альтернативы - Pear Commerce
Yext
yext.com
Yext — технологическая компания из Нью-Йорка, работающая в области управления онлайн-брендами. Он предлагает обновления бренда, используя свою облачную сеть приложений, поисковые системы и другие возможности. Компания была основана в 2006 году Говардом Лерманом, Брайаном Дистелбургером и Брентом Мет...
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket — это красиво оформленный инструмент поиска магазинов для вашего сайта. Экономьте время и деньги с помощью готового к использованию, настраиваемого и простого в установке локатора магазинов. Работает с любой платформой! Получите свой за считанные минуты.
Solocal
solocal.com
Мы помогаем бизнесу расти с помощью цифровых технологий. Мгновенно получайте персональные советы с помощью бесплатного цифрового аудита.
Mobal
mobal.io
Управляйте всеми списками своих компаний из одного места, без особых усилий. Мы делаем управление вашими бизнес-списками увлекательным, быстрым и приятным.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps — это программное обеспечение, которое позволяет предприятиям создавать и управлять локаторами магазинов, локаторами продуктов и другими типами карт. Это мощный и гибкий инструмент, который прост в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. WP Maps можно использовать...
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Помогите посетителям найти ваш магазин. Бесплатный локатор магазинов/локатор дилеров/локатор почтовых индексов/программное обеспечение локатора продуктов с использованием карт Google. AIO Store Locator — это самый простой способ максимально увеличить охват вашего веб-сайта с помощью прекрасного лока...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Полнофункциональный сервис поиска магазинов, который невероятно быстро и легко настроить, добавить местоположения и встроить на свой веб-сайт. Загрузите свои местоположения с помощью файлов CSV или Excel или, если хотите, используйте наш API на основе REST для управления местоположением. Полностью п...
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator предлагает одно из лучших программ для поиска магазинов на рынке. Он позволяет пользователям искать, отображать и управлять несколькими местоположениями на вашем веб-сайте с помощью чрезвычайно настраиваемого и простого средства... Показать больше y. Программное обеспечение для поиска ма...
Center.ai
center.ai
Center.ai поможет вам увеличить трафик в ваших обычных магазинах благодаря лучшей видимости и репутации на Картах Google. С помощью Center.ai вы не только сэкономите время на повседневном управлении списками на Картах Google, но также проанализируете свои рейтинги по сравнению с конкурентами и более...
Blipstar
blipstar.com
Blipstar — это программное обеспечение для поиска магазинов, которое позволяет создавать, редактировать, настраивать и публиковать данные о местоположении магазинов на веб-сайте и в социальных сетях.
Woosmap
woosmap.com
Воспользуйтесь преимуществами картографии, поиска адресов, геокодирования, расчета расстояния, карт, определения местоположения мобильных устройств, систем поиска местоположения и многого другого, чтобы внедрять инновации, повышать коэффициент конверсии и предлагать более быстрые цифровые путешестви...
Storepoint
storepoint.co
Красивое приложение для поиска магазинов, настроенное специально для вашего веб-сайта. Создайте указатель магазинов для своего веб-сайта за считанные минуты. Простой в установке, полностью настраиваемый и работает со всеми веб-сайтами.
Closeby
closeby.co
Современный виджет поиска магазинов для современных брендов. Красивые настройки. Выбирайте надежные варианты темы, цвета и шрифты, которые лучше всего подойдут вашему брендингу. Сделайте свой картографический опыт собственным. Встроенный локатор магазинов. Скопируйте и вставьте лучший в своем классе...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO является лидером в области местного маркетинга для корпоративных брендов, обеспечивая платформу Local Experience (LX) — комплексный, легко интегрированный набор готовых решений для местного маркетинга и обслуживания клиентов (CX), которые обеспечивают эффективный гиперлокальный опыт в масшта...
Partoo
partoo.co
Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающ...
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одно...
Storemapper
storemapper.com
Тысячи компаний полагаются на Storemapper, чтобы помочь клиентам найти их продукты и услуги. Он прост в установке, настраивается и доказал свою эффективность в увеличении продаж.
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX гарантирует, что ближайший к вам офис будет виден, повышая вовлеченность от открытия до покупки и далее.
MikMak
mikmak.com
Ускорение электронной коммерции для многоканальных брендов. MikMak предоставляет маркетинговую аналитику электронной коммерции и программное обеспечение для поддержки электронной коммерции для ускорения онлайн-продаж брендов.
Loqate
loqate.com
Улучшите качество данных, записав правильные адреса в Великобритании. Повысьте конверсию и удобство работы пользователей с помощью технологии проверки почтового индекса и геокодирования.