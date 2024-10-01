Альтернативы - PDFescape
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
В Adobe мы считаем, что документы — это больше, чем просто набор информации и доказательств. Они имеют основополагающее значение для объединения людей и идей, продвижения бизнеса вперед. Adobe Acrobat позволяет вам оставаться на связи со своей командой и одновременно продвигать свой бизнес — незави...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF упрощает управление документами с помощью универсального набора из более чем 25 инструментов, доступных на мобильных устройствах, настольных компьютерах и через REST API. Будь то редактирование, объединение, разделение, сжатие, преобразование или электронная подпись PDF-файлов, оно предлага...
pdfFiller
pdffiller.com
Редактируйте PDF-файлы, создавайте формы, собирайте данные, сотрудничайте, подписывайте и отправляйте по факсу документы и многое другое. И вы можете делать все это где угодно и на любом устройстве за небольшую плату.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
PDFelement — это ведущая альтернатива Adobe® Acrobat®, предлагающая функции PDF корпоративного уровня и бессрочное лицензирование за небольшую цену. Он доступен на настольных, мобильных и веб-платформах. PDFelement, продаваемый на 11 различных языках по всему миру, предлагает пользователям всех типо...
JotForm
jotform.com
Конструктор форм Jotform, которому доверяют более 20 миллионов пользователей, представляет собой простой способ создавать и публиковать онлайн-формы с любого устройства. Компания предлагает более 10 000 готовых шаблонов форм, более 100 интеграций со сторонними приложениями и расширенные функции диза...
DocHub
dochub.com
DocHub позволяет любому упростить редактирование, подписание, распространение документов, а также заполнение форм. DocHub также предлагает очень популярную интеграцию с Google Workspace, которая позволяет пользователям импортировать, экспортировать, изменять и подписывать документы непосредственно и...
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf — это удостоенная наград компания, созданная в Швейцарии, стране часов, банков и чистого дизайна. Она предлагает набор умных инструментов для управления документами. Компания Smallpdf, основанная в 2013 году, предлагает простой, безопасный и надежный ответ тяжелому и неудобному программному...
Xodo PDF.Online
pdf.online
PDF Online предоставляет вам бесплатные, безопасные и точные инструменты для работы с PDF-файлами. Добавляйте свои файлы, чтобы объединять, конвертировать, редактировать, сжимать PDF-файлы и многое другое — совершенно бесплатно!
PDF Candy
pdfcandy.com
Конвертируйте в PDF и обратно файлы более чем 20 форматов. Более того, PDF Candy предлагает 47 онлайн-инструментов для обработки PDF: редактирование, разделение, объединение, сжатие и многое другое.
Sejda
sejda.com
Сейда помогает с вашими задачами PDF. Быстрый и простой онлайн-сервис, установка не требуется! Разделяйте, объединяйте или конвертируйте PDF в изображения, альтернативно смешивайте или разделяйте сканы и многое другое.
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF — это многоплатформенная программа PDF, которая предоставляет множество практичных инструментов PDF для пользователей Windows, macOS, Android и iOS. LightPDF призван упростить работу с PDF и помочь людям работать с PDF в любое время и в любом месте. Теперь он предоставляет веб-приложение дл...
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud предоставляет инструменты для безопасного управления и отправки PDF-документов, а также PDF-форм. Foxit Cloud предлагает несколько функций, которые делают работу с PDF-документами более удобной и безопасной.
PDFBEAR
pdfbear.com
100% бесплатная онлайн-платформа, которая конвертирует, редактирует и преобразует PDF-файлы. Мы позаботимся о том, чтобы в вашем распоряжении был подходящий инструмент для конвертации.
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрас...
Lumin
luminpdf.com
Lumin — это облачное программное обеспечение для редактирования PDF-файлов и документооборота, основанное в 2014 году со штаб-квартирой в Новой Зеландии. Компания Lumin работает по всему миру, насчитывая более 80 миллионов пользователей по всему миру. Пользователи Lumin есть практически на всех конт...
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile — это полнофункциональный редактор и конвертер PDF-файлов с мощным механизмом полнотекстового распознавания текста. Основные возможности: Редактирование PDF: обновляйте документы PDF, изменяя текст, шрифт, размер шрифта, межстрочный интервал, макет, страницы и столбцы, а также добавляйте м...
DeftPDF
deftpdf.com
Универсальный бесплатный онлайн-редактор и конвертер PDF-файлов, не требующий установки или подписки. Это онлайн-программное обеспечение в формате PDF представляет собой комплексный инструмент, который можно использовать без ограничений, и его можно загрузить как расширение Chrome. Он предлагает бес...
Hipdf
hipdf.com
Wondershare HiPDF — это онлайн-решение для работы с PDF-файлами на базе искусственного интеллекта, которое предлагает широкий спектр функций, таких как общение с PDF-файлами, чтение с помощью искусственного интеллекта, редактирование, преобразование и управление PDF-документами. Благодаря удобному и...
PDF.co
pdf.co
Минимальный код и REST API для преобразования PDF, редактирования, извлечения, автоматизации и многого другого. PDF.co API можно интегрировать с многочисленными онлайн-платформами, такими как Zapier, Make, Airtable и другими. Автоматизируйте документооборот и сэкономьте сотни рабочих часов.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc — это современный онлайн-редактор PDF. Наш интерактивный интерфейс упрощает пользователям использование различных доступных инструментов и функций, тем самым повышая эффективность и сокращая время. Благодаря нашим безопасным шлюзам пользователи могут быть уверены в том, что их документы нахо...
CraftMyPDF
craftmypdf.com
Автоматически создавайте PDF-документы и изображения из шаблонов многократного использования с помощью раскрывающегося редактора. Мы легко интегрируемся с Zapier, Integromat и REST API.
Macro
macro.com
Macro — это универсальное рабочее пространство для документов для профессионалов, которые хотят быстро выполнять свою работу. Простой и современный интерфейс Macro, основанный на искусственном интеллекте, включает в себя текстовый процессор, редактор PDF, инструменты сравнения, инструменты автоматиз...
FoxyUtils
foxyutils.com
FoxyUtils использует собственную библиотеку и приносит пользу окружающей среде, сажая дерево за каждые 5000 конверсий на своем сайте.
Redactable
redactable.com
Redactable — это облачный инструмент редактирования документов, который помогает организациям эффективно и безопасно удалять конфиденциальную информацию из документов PDF и других типов файлов. Это решение на базе искусственного интеллекта оптимизирует процесс редактирования, обеспечивая значительну...