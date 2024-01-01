Инструмент «pdf gpt» функционирует в первую очередь как инструмент обобщения PDF-файлов с использованием модели GPT AI. Он позволяет пользователям загружать PDF-файлы и генерирует подробное описание всего документа. Уникальность этой системы заключается в ее способности обрабатывать целые PDF-файлы, а не более мелкие разделы, что позволяет ей создавать значительно более подробные сводки. Инструмент разбивает PDF-файл на подробное резюме, оглавление и отдельные резюме для каждого отдельного раздела документа. Примечательно, что для полноценного использования этого инструмента у пользователей должен быть включен JavaScript.

Веб-сайт: pdf2gpt.com

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