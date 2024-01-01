PDCflow предоставляет программное обеспечение для передачи платежей, позволяющее предприятиям собирать платежи, получать подписи и безопасно доставлять документы по каналам, которые предпочитают их потребители: порталы онлайн-платежей, SMS/текстовые сообщения и электронная почта. Наша запатентованная технология Flow позволяет организациям создавать собственные рабочие процессы, от простых до сложных, чтобы их сотрудники могли продвигать бизнес за пару кликов, а потребители могли легко просматривать и выполнять запрошенные транзакции. Начните сегодня, используя нашу онлайн-платформу PDCflow, или интегрируйте ее с нашими удобными для разработчиков API, чтобы добавить рабочие процессы платежей и связи непосредственно в существующую систему.

Веб-сайт: pdcflow.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PDCflow, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.