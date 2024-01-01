PDCflow

PDCflow

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Веб-сайт: pdcflow.com

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PDCflow предоставляет программное обеспечение для передачи платежей, позволяющее предприятиям собирать платежи, получать подписи и безопасно доставлять документы по каналам, которые предпочитают их потребители: порталы онлайн-платежей, SMS/текстовые сообщения и электронная почта. Наша запатентованная технология Flow позволяет организациям создавать собственные рабочие процессы, от простых до сложных, чтобы их сотрудники могли продвигать бизнес за пару кликов, а потребители могли легко просматривать и выполнять запрошенные транзакции. Начните сегодня, используя нашу онлайн-платформу PDCflow, или интегрируйте ее с нашими удобными для разработчиков API, чтобы добавить рабочие процессы платежей и связи непосредственно в существующую систему.
Категории:
Business
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: pdcflow.com

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Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

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