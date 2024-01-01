太平洋科技

太平洋科技

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Веб-сайт: pconline.com.cn

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Pacific Technology — это профессиональный ИТ-портал, на котором представлены новости, обзоры, руководства по покупкам и другой контент по различным цифровым, аппаратным средствам, умному дому, автомобильным технологиям и другим аспектам. Этот веб-сайт, основанный в 2000 году, является одним из первых профессиональных ИТ-порталов в Китае, на котором каждый день публикуется большое количество новейшей технологической информации и подробных отчетов. Он охватывает все аспекты ИТ-индустрии и является важным источником информации для энтузиастов цифровых технологий и энтузиастов технологий. Судя по содержанию сайта, Pacific Technology имеет определенное влияние и авторитет в отечественной ИТ-сфере.

Веб-сайт: pconline.com.cn

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