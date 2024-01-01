Альтернативы - Pazo
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
WorkJam
workjam.com
Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.
Repsly
repsly.com
Как умные полевые команды выигрывают в розничной торговле. Информация в режиме реального времени о выполнении розничной торговли и эффективности продаж. Более умные инструменты мерчендайзинга, продвижения и продаж для вашей выездной команды. Все, что нужно для победы, на полке.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Bitreport
bitreport.app
Bitreport позволяет предприятиям оптимизировать операционную эффективность и обеспечить стабильное качество обслуживания клиентов во всех точках сети.
Action Card
actioncardapp.com
Мобильное приложение Action Card оцифровывает аудиты и контрольные списки вашего магазина, помогая оптимизировать операции. Экономьте время на посещениях и должным образом соблюдайте стандарты бренда.
Zenput
zenput.com
Zenput теперь является частью Crunchtime — ведущего программного обеспечения для управления операциями для ресторанных брендов и операторов общественного питания. Zenput — это платформа выполнения операций, используемая такими брендами, как Chipotle, Domino's, Sweetgreen, для автоматизации развертыв...
Jolt
jolt.com
Jolt — это программное обеспечение для управления операциями, доступное на смартфонах и планшетах, которое помогает ресторанам, розничной торговле, гостиничному бизнесу и другим предприятиям добиться подотчетности команды, соблюдения требований цифровой безопасности пищевых продуктов и повысить прои...
Quant Retail
quantretail.com
Quant — облачное решение для управления торговыми площадями, товарными категориями, планограммами, ценниками, автоматическим пополнением и фотодокументацией магазина. В Quant наши клиенты ежегодно рисуют и управляют планами тысяч магазинов и публикуют сотни тысяч планограмм.
Bindy
bindy.com
Программное обеспечение Bindy Retail Execution помогает розничным и гостиничным брендам своевременно и в полном объеме выполнять стандарты и программы на каждом объекте. Повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, фотографий и подписей, а также замкнутого рабочего проце...
Progress Retail
progressretail.com
Создано ритейлерами – для ритейлеров. Настоящий универсальный центр розничной торговли и обучения: обеспечивает динамическое обучение, управление задачами и коммуникацию в компании. Платформа опыта сотрудников (EXP) в сочетании с известным обучением в сфере розничной торговли в области обучения прод...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых групп для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, передовое в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все...