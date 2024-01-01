Paystand

Paystand

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Веб-сайт: paystand.com

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Paystand — ведущее решение для цифровых платежей для B2B-компаний. В его платежной сети осуществляют транзакции более 170 000 компаний. Paystand позволяет легко принимать платежи, оптимизировать сборы и автоматизировать часы ручных задач AR. Используя Paystand, вы можете включить платежи без комиссии и упростить сложные бухгалтерские процессы и операции, такие как сбор платежей, сверка платежей и рабочий процесс общения с клиентами. Вы не найдете никаких дополнительных комиссий или наценок, связанных с сетью Paystand. Вместо этого вы можете получить доступ к оптовым тарифам на обработку и получать платежи в электронном виде, не платя никаких комиссий за транзакцию. Благодаря надежной поддержке многих ERP-систем, таких как NetSuite, Xero и других систем электронной коммерции, таких как Magento и Epicor, интеграция Paystand улучшает весь процесс оплаты клиентов. Paystand помогает вам сократить расходы и высвободить ресурсы AR в вашем бизнесе, что позволит повысить экономию средств, производительность команды и денежный поток.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: paystand.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Paystand, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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Cashfree

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Levro

levro.com

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Balance

getbalance.com

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Easebuzz

easebuzz.in

Truevo

Truevo

truevo.com

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Paigo

paigo.tech

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