Paystand — ведущее решение для цифровых платежей для B2B-компаний. В его платежной сети осуществляют транзакции более 170 000 компаний. Paystand позволяет легко принимать платежи, оптимизировать сборы и автоматизировать часы ручных задач AR. Используя Paystand, вы можете включить платежи без комиссии и упростить сложные бухгалтерские процессы и операции, такие как сбор платежей, сверка платежей и рабочий процесс общения с клиентами. Вы не найдете никаких дополнительных комиссий или наценок, связанных с сетью Paystand. Вместо этого вы можете получить доступ к оптовым тарифам на обработку и получать платежи в электронном виде, не платя никаких комиссий за транзакцию. Благодаря надежной поддержке многих ERP-систем, таких как NetSuite, Xero и других систем электронной коммерции, таких как Magento и Epicor, интеграция Paystand улучшает весь процесс оплаты клиентов. Paystand помогает вам сократить расходы и высвободить ресурсы AR в вашем бизнесе, что позволит повысить экономию средств, производительность команды и денежный поток.

Веб-сайт: paystand.com

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