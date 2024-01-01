Альтернативы - Paylivre
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...
Venmo
venmo.com
Платить. Получите оплату. Магазин. Делиться. Venmo — это цифровой кошелек, который упрощает заработок для всех, от студентов до представителей малого бизнеса. Более 60 миллионов человек используют приложение Venmo для быстрых, безопасных социальных платежей.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное компанией 2ndSite Inc., в первую очередь предназначенное для малого и среднего бизнеса. Это веб-модель программного обеспечения как услуги (SaaS), доступ к которой можно получить через настольный компьютер или мобильное устройство...
HoneyBook
honeybook.com
Программное обеспечение для управления клиентами для малого бизнеса признано номером 1. Обеспечьте безопасность клиентов быстрее с помощью нашего универсального инструмента управления проектами, выставлением счетов и платежами. Бесплатная 7-дневная пробная версия.
Karbon
karbonhq.com
Как вы управляете своей бухгалтерской фирмой. Работа, клиенты, планирование и общение в одном месте. Независимо от того, находится ли ваша команда в офисе или удаленно, вы вместе с Karbon.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Airwallex
airwallex.com
Предоставьте своему бизнесу возможность совершать быстрые, простые и недорогие международные платежи в разных валютах. Зарегистрироваться на бесплатную учетную запись сегодня.
Melio
meliopayments.com
Оплачивайте и получайте оплату по счетам быстро, просто и без каких-либо обычных затрат. Увеличьте денежный поток и уменьшите проблемы с Melio Payments.
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
GoCardless
gocardless.com
Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.
Clover
clover.com
Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.
Mollie
mollie.com
Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »
Paystack
paystack.com
Современные онлайн и оффлайн платежи для Африки. Paystack помогает предприятиям в Африке получать оплату от кого угодно и в любой точке мира.
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
Fiskl
fiskl.com
Мобильное выставление счетов (и многое другое) для любого малого бизнеса. Управляйте повседневными финансами своего бизнеса как профессионал! Доступен бесплатный аккаунт.
Veem
veem.com
Veem — это глобальная онлайн-платформа платежей со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она называлась Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD, GBP, E...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong — это финтех-единорог, внедряющий инновации в сфере платежных услуг для трансграничных продавцов электронной коммерции по всему миру. Используя наше глобальное присутствие, наша миссия — предоставить нашим клиентам возможность продавать в любой точке земного шара. Мы стремимся предоставлять...
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежей, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильны...
Introwise
introwise.com
Удобное планирование для вас и ваших клиентов. Ваше время очень ценно, используйте его для расширения своего бизнеса. Мы позаботимся о том, чтобы повседневные дела шли гладко. Мы высвобождаем творческие силы, чтобы вы могли подумать о более широкой картине: получать деньги за то, что вы любите. Те...
Cushion
cushion.ai
Оплачивайте счета вовремя и избегайте комиссий за овердрафт. Автоплатеж без овердрафта.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.
VersaPay
versapay.com
Повысьте автоматизацию, централизацию и прозрачность вашего процесса AR, предоставляя клиентам лучший в отрасли опыт.