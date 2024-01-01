Payfirma — отмеченная наградами платежная компания, которая помогает предприятиям принимать кредитные и дебетовые карты онлайн, в магазинах и на мобильных устройствах. Более 8000 компаний по всей Северной Америке используют платежные инструменты Payfirma, чтобы легко получать платежи и хранить все данные о транзакциях в одном простом месте. Когда компании используют данные для принятия решений о клиентах, продуктах и ​​сотрудниках, они управляют более умными и успешными компаниями.

Веб-сайт: payfirma.com

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