Payfirma

Payfirma

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Веб-сайт: payfirma.com

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Payfirma — отмеченная наградами платежная компания, которая помогает предприятиям принимать кредитные и дебетовые карты онлайн, в магазинах и на мобильных устройствах. Более 8000 компаний по всей Северной Америке используют платежные инструменты Payfirma, чтобы легко получать платежи и хранить все данные о транзакциях в одном простом месте. Когда компании используют данные для принятия решений о клиентах, продуктах и ​​сотрудниках, они управляют более умными и успешными компаниями.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для аналитики платежей
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: payfirma.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Payfirma, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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Monnify

monnify.com

Invoice2go

Invoice2go

2go.com

Balance

Balance

getbalance.com

PayNearMe

PayNearMe

home.paynearme.com

PayMongo

PayMongo

paymongo.com

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