Patsnap

Patsnap

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Веб-сайт: patsnap.com

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Patsnap — это база данных по патентам и инновациям с глобальным охватом. Этот инструмент предназначен для предоставления пользователям комплексной, интуитивно понятной платформы для проведения патентного поиска. Этот ресурс разработан для оказания помощи группам по интеллектуальной собственности (ИС) и исследованиям и разработкам (НИОКР) в их работе, способствуя сотрудничеству и позволяя анализировать конкурентную среду. Используя этот инструмент, пользователь может быстро изучить технические решения и понять инновационные возможности, выполнить поиск по известному уровню техники, просмотреть и создать заявки на интеллектуальную собственность, а также отслеживать технологический прогресс конкурентов. Чтобы облегчить защиту интеллектуальной собственности, Patsnap использует возможности поиска и анализа на базе искусственного интеллекта, упрощая проверку сложных патентов, историй файлов и изменений претензий. Этот инструмент также облегчает оптимизацию портфеля интеллектуальной собственности посредством рабочих пространств для совместной работы с использованием настраиваемых полей. Кроме того, Patsnap использует запатентованный искусственный интеллект для автоматического создания ключевых слов и декодирования технической патентной информации, помогая пользователям понять технологию, заложенную в патенте, и обнаружить похожие технологии, цитаты, изображения и т. д. с их точными ссылками. Он также имеет интуитивно понятное рабочее пространство, которое помогает ускорить совместную работу, предлагая такие функции, как комментарии, теги и автоматические уведомления. Patsnap используется широким кругом организаций, от стартапов до компаний из списка Fortune 500, и в своей деятельности уделяет приоритетное внимание конфиденциальности данных.

Веб-сайт: patsnap.com

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