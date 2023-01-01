WebCatalog

Альтернативы - Password Generator

LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPass — это бесплатный менеджер паролей, который хранит зашифрованные пароли в Интернете. Стандартная версия LastPass имеет веб-интерфейс, а также плагины для различных веб-браузеров и приложения для многих смартфонов. Он также включает поддержку букмарклетов. LogMeIn, Inc. приобрела LastPass в о...

Bitwarden

Bitwarden

bitwarden.com

Bitwarden — это бесплатная служба управления паролями с открытым исходным кодом, которая хранит конфиденциальную информацию, такую ​​как учетные данные веб-сайта, в зашифрованном хранилище. Платформа Bitwarden предлагает множество клиентских приложений, включая веб-интерфейс, настольные приложения, ...

1Password

1Password

1password.com

1Password — это менеджер паролей, разработанный AgileBits Inc. Он предоставляет пользователям место для хранения различных паролей, лицензий на программное обеспечение и другой конфиденциальной информации в виртуальном хранилище, заблокированном с помощью главного пароля, защищенного PBKDF2. По умол...

Google Password Manager

Google Password Manager

passwords.google

Управляйте сохраненными паролями в Android или Chrome. Они надежно хранятся в вашей учетной записи Google и доступны на всех ваших устройствах.

Dashlane

Dashlane

dashlane.com

Dashlane — это кроссплатформенный менеджер паролей на основе подписки и приложение для цифрового кошелька, доступное на macOS, Windows, iOS и Android. Dashlane использует модель ценообразования Freemium, которая включает в себя как бесплатный уровень, так и премиальную подписку.

NordPass

NordPass

nordpass.com

NordPass — это собственный менеджер паролей, запущенный в 2019 году. Он призван помочь пользователям систематизировать свои пароли и заметки, храня их в одном месте — зашифрованном хранилище паролей. Эта услуга доступна как в бесплатной, так и в премиальной версиях, хотя в бесплатной версии отсутств...

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper — это лучший менеджер личных и деловых паролей для защиты от утечки данных, связанных с паролями, и киберугроз. Попробуйте бесплатно прямо сейчас!

hide.me Password Generator

hide.me Password Generator

hide.me

Генератор случайных паролей. Создавайте сложные, надежные и случайные пароли, используя наш высоконадежный генератор паролей.

Password Crypt

Password Crypt

pcrypt.com

Ваша высокотехнологичная безопасность бесполезна, если ваши пароли слабы. Password Crypt защищает ваши пароли, используя самый высокий стандарт шифрования, предоставляя вам полный обзор, контроль и безопасность паролей.

Avira Password Manager

Avira Password Manager

avira.com

Avira Password Manager ✓ Создает и сохраняет надежные пароли ✓ Автоматически выполняет вход в систему, если хотите ►Узнайте сейчас!

PasswordsGenerator.net

PasswordsGenerator.net

passwordsgenerator.net

Генератор надежных паролей для создания надежных паролей, которые невозможно взломать на вашем устройстве, не отправив их через Интернет, а также научитесь более 40 приемам обеспечения безопасности ваших паролей, учетных записей и документов.

KeeWeb

KeeWeb

keeweb.info

KeeWeb — это бесплатный менеджер паролей с открытым исходным кодом, совместимый с KeePass, доступный в виде веб-версии и настольных приложений. Базовый формат файла — KDBX (файл базы данных KeePass).

Passpack

Passpack

passpack.com

Менеджер паролей группы Надежные функции управления паролями Высоконадежная модель с «нулевым разглашением» Наилучшее значение для малого и среднего бизнеса Важность управления паролями группы для бизнеса Безопасный общий доступ к проектам, данным и приложениям имеет решающее значение для обеспечени...

SecureSafe

SecureSafe

securesafe.com

SecureSafe – безопасное облачное хранилище и менеджер паролей для бизнеса. Максимальная защита: безопасно храните, редактируйте и делитесь документами.

Clipperz

Clipperz

clipperz.is

Онлайн-менеджер паролей и цифровое хранилище, которое ничего не знает о вас и ваших данных. Все, что вы отправляете, шифруется вашим браузером, прежде чем быть…

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.