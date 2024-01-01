Passio AI предоставляет платформу Visual AI как услуга, ориентированную на корпоративный бизнес. Платформа предлагает простые в интеграции SDK, позволяющие компаниям использовать возможности искусственного интеллекта в различных областях, включая здравоохранение, фитнес, домашний бизнес и многое другое. Среди предложений Passio AI разработала инструмент Nutrition AI, который обеспечивает ИИ-отслеживание питания для мобильных приложений, а также доступ к базе данных питания. Платформа также предоставляет инструменты Remodel AI и VR Showorm, которые позволяют пользователям визуализировать и приобретать товары для ремонта дома. Инструмент мобильного искусственного интеллекта, интегрированный в приложения, призван повысить продажи и качество обслуживания пользователей с помощью компьютерного зрения. Passio AI также предлагает MindsEye, бесплатный инструмент распознавания ИИ, который использует камеру устройства для распознавания объектов. Модульная природа предложений Passio позволяет легко интегрировать и развертывать их в приложениях. Платформа также делает упор на принятие решений на основе данных, помогая предприятиям повысить вовлеченность клиентов, оптимизировать процесс покупки и увеличить доходы. Кроме того, они обеспечивают компьютерное зрение на устройстве в режиме реального времени и пользовательский интерфейс на основе искусственного интеллекта для преобразования мобильных приложений. Passio установила партнерские отношения с несколькими компаниями, чтобы расширить возможности искусственного интеллекта в своих продуктах.

Веб-сайт: passio.ai

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