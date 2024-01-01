Альтернативы - Partial.ly

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay полностью интегрирован со всеми вашими любимыми магазинами. Делайте покупки как обычно, затем выберите Afterpay в качестве способа оплаты при оформлении заказа. Новые клиенты проходят быструю регистрацию, а постоянные клиенты просто входят в систему.

Klarna

Klarna

klarna.com

Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.

Affirm

Affirm

affirm.com

Платите в своем темпе. Покупая с помощью Affirm, вы всегда точно знаете, какую сумму вы должны и когда завершите оплату. Никаких скрытых комиссий, даже штрафов за просрочку платежа нет.

Zip

Zip

zip.co

Оплатите четырьмя частями и совершайте покупки онлайн или в магазинах везде, где принимаются карты Visa, Apple Pay и Google. Делайте покупки разумнее!

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle дает покупателям возможность совершать покупки сегодня и совершать 4 беспроцентных платежа в течение 6 недель! Увеличьте конверсию, AOV и удовлетворенность клиентов.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Купите сейчас и платите более 6 еженедельных беспроцентных платежей одним способом оплаты — с помощью Laybuy. Новые бренды добавляются ежедневно, так что заходите сюда!

Tamara

Tamara

tamara.co

Шоппинг должен доставлять удовольствие, без стресса. С Тамарой вы можете разделить свои платежи совершенно беспроцентно. Средство платежа, а не воображение; Выберите Тамару при оформлении заказа и разделите свой счет на беспроцентные платежи.

Zilch

Zilch

zilch.com

Покупайте сейчас, платите позже с Zilch. Делайте покупки в любом месте в Интернете и оплачивайте покупку в течение 6 недель четырьмя частями.

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Бесконечный рост, одна платформа. Как мы работаем для продавцов. Предложите своим клиентам более простой способ оплаты. Позвольте им платить 6 еженедельными беспроцентными платежами, получая ваш платеж немедленно. Более низкие цены означают более короткие платежные циклы и, в свою очередь, постоянны...

Paythen

Paythen

paythen.co

Paythen позволяет без проблем предлагать удобные планы оплаты, подписки и многое другое, а встроенные средства автоматизации уменьшают вашу занятость. Никакого кода или технических ноу-хау не требуется. Просто подключите свою учетную запись Stripe и начните работу менее чем за минуту.

Mondu

Mondu

mondu.ai

Mondu внедряет инновации в сфере B2B-платежей. Приводя B2B-платежи на один уровень с B2C и помещая клиентов в центр платежного потока, Mondu обеспечивает бесперебойную и современную работу. Решение Mondu позволяет торговцам и торговым площадкам предлагать своим бизнес-клиентам по всей Европе и Велик...

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочк...

Simpl

Simpl

getsimpl.com

Simpl — это ведущая в Индии сеть кассовых операций в одно касание, призванная сделать платежи невидимыми и сделать деньги разумными. Он стремится к упрощению и демократизации цифровой трансформации в платежном пространстве. Являясь ведущей платформой для взаимодействия с потребителями в Индии, Simp...

Vartana

Vartana

vartana.com

Vartana — это универсальная платформа закрытия и финансирования корпоративных продаж B2B, которая упрощает процесс закрытия сделок торговыми представителями и оплаты покупателями за счет оптимизации процесса закрытия и устранения отсрочки платежа.

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