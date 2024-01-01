Альтернативы - Parsedoc

Wonderflow

wonderflow.ai

Каждый день миллионы клиентов оставляют отзывы о продуктах, которые им нравятся, которые они любят, ненавидят или которые хотели бы изменить. От повседневных, обычных продуктов FMCG до дорогостоящих покупок, с множеством ценовых категорий и десятками вариаций в рамках ассортимента продуктов, точная ...