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PaperRater — это онлайн-инструмент, предназначенный для корректуры и оценки письменных работ, таких как эссе и статьи. Этот инструмент предназначен для обнаружения и исправления грамматических и орфографических ошибок в тексте, а также проверки на плагиат.
Кроме того, он предоставляет систему оценок качества письма. В дополнение к этим основным функциям PaperRater предлагает множество вспомогательных ресурсов по грамматике, письму и правописанию.
Обширные возможности обнаружения этого инструмента и дополнительные ресурсы делают его комплексным решением для авторов, стремящихся повысить точность и оригинальность своей работы, а также предоставляют полезную информацию о качестве их письма.
PaperRater использует усовершенствованные файлы cookie и другие технологии отслеживания, чтобы понять взаимодействие пользователя с инструментом и предоставить контент и рекламу, соответствующую интересам пользователя.
Несмотря на рекламное партнерство, PaperRater уважает конфиденциальность данных пользователей и предлагает различные варианты использования данных и согласия.
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