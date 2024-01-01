PaperRater

PaperRater

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Веб-сайт: paperrater.com

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PaperRater — это онлайн-инструмент, предназначенный для корректуры и оценки письменных работ, таких как эссе и статьи. Этот инструмент предназначен для обнаружения и исправления грамматических и орфографических ошибок в тексте, а также проверки на плагиат. Кроме того, он предоставляет систему оценок качества письма. В дополнение к этим основным функциям PaperRater предлагает множество вспомогательных ресурсов по грамматике, письму и правописанию. Обширные возможности обнаружения этого инструмента и дополнительные ресурсы делают его комплексным решением для авторов, стремящихся повысить точность и оригинальность своей работы, а также предоставляют полезную информацию о качестве их письма. PaperRater использует усовершенствованные файлы cookie и другие технологии отслеживания, чтобы понять взаимодействие пользователя с инструментом и предоставить контент и рекламу, соответствующую интересам пользователя. Несмотря на рекламное партнерство, PaperRater уважает конфиденциальность данных пользователей и предлагает различные варианты использования данных и согласия.

Веб-сайт: paperrater.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PaperRater, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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