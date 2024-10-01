Альтернативы - Pantheon
Webflow
webflow.com
Webflow — это платформа визуальной веб-разработки, которая позволяет людям проектировать, создавать и запускать полностью индивидуальные веб-сайты без написания кода. Объединив инструменты дизайна, анимации, управления контентом, маркетинга и электронной коммерции в единую платформу, Webflow дает во...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com — это платформа для самостоятельной публикации, популярная для ведения блогов и других работ. Он принадлежит и управляется Automattic, Inc. Он работает на модифицированной версии WordPress. Этот веб-сайт предоставляет бесплатный хостинг блогов для зарегистрированных пользователей и фин...
Hostinger
hostinger.com
Выберите решение для веб-хостинга и создайте идеальный веб-сайт! От общего хостинга и доменов до VPS — у нас есть все, что вам нужно для успеха в Интернете.
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. — аккредитованный ICANN регистратор доменных имен, который обеспечивает регистрацию доменных имен и веб-хостинг со штаб-квартирой в Финиксе, штат Аризона, США. Namecheap — бюджетный хостинг-провайдер с 11 миллионами зарегистрированных пользователей и 10 миллионами доменов.
Bubble
bubble.io
Bubble — это язык визуального программирования и платформа приложений как услуга, разработанная Bubble Group, которая позволяет людям, не имеющим технических знаний, создавать веб-приложения без необходимости вводить код. Вместо этого пользователи рисуют интерфейс, перетаскивая элементы на холст и о...
Netlify
netlify.com
Netlify — это компания облачных вычислений, базирующаяся в Сан-Франциско, которая предлагает хостинг и бессерверные серверные услуги для веб-приложений и статических веб-сайтов. Его функции включают в себя непрерывное развертывание из Git через Netlify Edge, глобальную сетевую инфраструктуру достав...
Vercel
vercel.com
Frontend Cloud от Vercel предоставляет разработчикам опыт и инфраструктуру для создания, масштабирования и защиты более быстрого и персонализированного Интернета. Предоставляя набор инструментов, который нравится командам внешнего интерфейса, и предоставляя глобальную периферийную инфраструктуру, Ve...
Framer
framer.com
Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Duda
duda.co
Duda — ведущая платформа для разработки веб-сайтов, позволяющая агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой произ...
SiteGround
siteground.com
SiteGround — крупнейшая независимая платформа хостинга веб-сайтов, которой доверяют владельцы более 2,8 миллионов доменов по всему миру. Хостинг SiteGround, уделяя особое внимание скорости и безопасности Интернета, включает в себя простые, но мощные инструменты управления веб-сайтами и уникальные со...
Bluehost
bluehost.com
Bluehost, компания Newfold Digital, является надежным партнером для пользователей WordPress. Основанная в 2003 году, Bluehost позволяет новичкам и экспертам создавать и поддерживать присутствие в Интернете с помощью надежного веб-хостинга, инструментов электронной коммерции, маркетинговых приложений...
10Web
10web.io
10Web — ведущий разработчик веб-сайтов и электронной коммерции с использованием искусственного интеллекта. В сегодняшнюю эпоху мы демократизируем доступ к онлайн-возможностям. Наши инструменты на базе искусственного интеллекта упрощают создание и управление цифровым бизнесом, преодолевая технические...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic — это платформа визуальной разработки, которая позволяет всей вашей команде быстро создавать веб-приложения промышленного уровня, от внутренних инструментов до продуктов и веб-сайтов, ориентированных на клиентов. Plasmic выходит за рамки отсутствия кода, интегрируясь с вашей кодовой базой, о...
DreamHost
dreamhost.com
Мощь WordPress + простота конструктора с возможностью перетаскивания. Используйте редактирование с помощью перетаскивания в сочетании с блоками дизайна, чтобы быстрее создавать и редактировать. Post and Page Builder делает WordPress простым для новичков, но также включает в себя расширенные возможно...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридически OVH Groupe SAS, — французская компания облачных вычислений, предлагающая VPS, выделенные серверы и другие веб-услуги. По состоянию на 2016 год OVH владел крупнейшим в мире центром обработки данных по площади. По состоянию на 2019 год это был крупнейший хостинг-провайдер в Европе и тр...
Builder.io
builder.io
Builder предоставляет разработчикам и маркетологам инструменты с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющие быстро превращать проекты в оптимизированные веб- и мобильные приложения. Он предоставляет инструмент для преобразования дизайна в код на базе искусственного интеллекта (Visual Copilot)...
Plesk
plesk.com
Наша основная миссия в Plesk — упростить жизнь веб-специалистов, чтобы они могли сосредоточиться на своем основном бизнесе, а не на управлении инфраструктурой. Ключевые функции платформы Plesk — автоматизация и управление доменами, почтовыми учетными записями, веб-приложениями, языками программирова...
Gandi
gandi.net
➤ Электронная почта, веб-хостинг, SSL-сертификат ✅ Все начинается с доменного имени ✅ Купите идеальное доменное имя среди наших 750 расширений!
Hashnode
hashnode.com
Hashnode — это бесплатная платформа для создания контента, которая позволяет разработчикам бесплатно создавать полноценный и оптимизированный блог, привязанный к их личному домену. Использование Hashnode дает вам огромное преимущество: Google и другие поисковые системы направляют трафик непосредств...
Dorik
dorik.com
Dorik — это платформа для создания веб-сайтов с искусственным интеллектом, которая позволяет каждому легко создать красивый веб-сайт за считанные минуты без какого-либо опыта проектирования или программирования. Dorik — это гибкая, простая в использовании и одна из самых доступных платформ для созда...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
WP Engine
wpengine.com
WP Engine предоставляет управляемый хостинг WordPress для более чем 1,2 миллиона веб-сайтов и цифровых возможностей. Круглосуточная поддержка, лучшая в своем классе безопасность и лучшая на рынке производительность.
HostGator
hostgator.com
HostGator — ведущий поставщик безопасного и доступного веб-хостинга. Узнайте, почему тысячи клиентов доверяют нам решение своих потребностей в хостинге своих веб-сайтов.
Domain.com
domain.com
Найти идеальный домен для веб-сайта так же просто, как 1-2-3. Купите доменное имя, создайте и разместите веб-сайт и наслаждайтесь нашими профессиональными инструментами онлайн-маркетинга.
Strapi
strapi.io
Strapi — ведущая автономная CMS с открытым исходным кодом: 100% JavaScript, расширяемая и полностью настраиваемая. Strapi позволяет разработчикам создавать проекты быстрее, предоставляя настраиваемый API «из коробки» и давая им свободу использовать свои любимые инструменты. Контент-команды использую...
Divhunt
divhunt.com
Создавайте собственные дизайны веб-сайтов без каких-либо ограничений. Присоединяйтесь к революции без кода. Быстрее, чем лучшие инструменты без кода, и так же безграничны, как и создание собственных HTML, CSS и JavaScript — добро пожаловать в Divhunt.
GreenGeeks
greengeeks.com
Веб-хостинг — быстрый, безопасный и экологичный. Интернет является огромным загрязнителем окружающей среды. Начните размещать свой веб-сайт у ведущего в мире поставщика экологически чистого веб-хостинга и окажите положительное влияние на окружающую среду!